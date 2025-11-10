Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

वेदर रिपोर्ट : बदला मौसम, बदली दिनचर्या … अब गर्म लिबासों ले रहे सहारा

स्वर्णनगरी में मौसम की तब्दीली ने लोगों की वेशभूषा और खान-पान में बदलाव साफ तौर पर देखने में आने लगा है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 10, 2025

स्वर्णनगरी में मौसम की तब्दीली ने लोगों की वेशभूषा और खान-पान में बदलाव साफ तौर पर देखने में आने लगा है। अलसुबह और रात के समय लोग गर्म कपड़ों के सहारे बचाव का जतन करने में जुटे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम 15.6 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले क्रमश: 31.7 व 14.7 डिग्री रहा था। लोग सुबह के समय स्कूली बच्चों को स्वेटर व गर्म कपड़े पहना कर घरों से रवाना करते हैं तो बड़े-बुजुर्ग भी मोटे गर्म कपड़ों की शरण ले चुके हैं। सुबह के समय गर्म नाश्ते की दुकानों व ठेले-थडिय़ों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा सकती है।

पोकरण क्षेत्र में धीरे-धीरे सर्दी का असर बढऩे लगा है। सुबह व रात के साथ ही अब दिन के तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। सोमवार को सुबह सर्द हवा चल रही थी। जिससे लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई और लोगों को गर्म व ऊनी वस्त्र पहनकर घरों से निकलना पड़ा। सुबह 9 बजे बाद बाजारों में चहल पहल देखी गई। इसके बाद सूर्य की तेज किरणें निकली। दोपहर में तेज धूप खिली, लेकिन तेज हवा के चलते लोगों को दिन भर हल्की गुलाबी सर्दी का अहसास हुआ। शाम ढलने के बाद फिर तापमान में गिरावट होने लगी और रात में गुलाबी सर्दी का असर बढ़ गया। गत कुछ दिनों से अचानक बदले मौसम और गुलाबी सर्दी के बढ़ते असर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

Published on:

10 Nov 2025 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / वेदर रिपोर्ट : बदला मौसम, बदली दिनचर्या … अब गर्म लिबासों ले रहे सहारा

