वेदर रिपोर्ट : बदला मौसम, बदली दिनचर्या … अब गर्म लिबासों ले रहे सहारा

पोकरण क्षेत्र में धीरे-धीरे सर्दी का असर बढऩे लगा है। सुबह व रात के साथ ही अब दिन के तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। सोमवार को सुबह सर्द हवा चल रही थी। जिससे लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई और लोगों को गर्म व ऊनी वस्त्र पहनकर घरों से निकलना पड़ा। सुबह 9 बजे बाद बाजारों में चहल पहल देखी गई। इसके बाद सूर्य की तेज किरणें निकली। दोपहर में तेज धूप खिली, लेकिन तेज हवा के चलते लोगों को दिन भर हल्की गुलाबी सर्दी का अहसास हुआ। शाम ढलने के बाद फिर तापमान में गिरावट होने लगी और रात में गुलाबी सर्दी का असर बढ़ गया। गत कुछ दिनों से अचानक बदले मौसम और गुलाबी सर्दी के बढ़ते असर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।