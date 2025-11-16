वेदर रिपोर्ट: सीजन की सबसे शीतल रात, पारा 12.2 डिग्री न्यूनतम तापमान

मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में सर्दी का असर दिन-ब-दिन गहरा रहा है। देर रात के समय तो बाकायदा शीतकाल का आगाज महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतम तापमान 30.0 और न्यूनतम 12.2 डिग्री रिकॉर्ड किया। यह इस सीजन का सबसे कम पारा रहा। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया था। रात में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। रविवार सुबह जल्दी सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। सूर्योदय होने के बाद आकाश साफ हो गया और धूप की किरणें भी तेज रही लेकिन उसका ज्यादा असर महसूस नहीं हुआ। शाम होने पर पुन: हल्की सर्दी का अहसास होने लगा। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की कमी आने की संभावना है।