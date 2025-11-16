Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

वेदर रिपोर्ट: सीजन की सबसे शीतल रात, पारा 12.2 डिग्री न्यूनतम तापमान

मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में सर्दी का असर दिन-ब-दिन गहरा रहा है। देर रात के समय तो बाकायदा शीतकाल का आगाज महसूस होने लगा है

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 16, 2025

मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में सर्दी का असर दिन-ब-दिन गहरा रहा है। देर रात के समय तो बाकायदा शीतकाल का आगाज महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतम तापमान 30.0 और न्यूनतम 12.2 डिग्री रिकॉर्ड किया। यह इस सीजन का सबसे कम पारा रहा। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया था। रात में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। रविवार सुबह जल्दी सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। सूर्योदय होने के बाद आकाश साफ हो गया और धूप की किरणें भी तेज रही लेकिन उसका ज्यादा असर महसूस नहीं हुआ। शाम होने पर पुन: हल्की सर्दी का अहसास होने लगा। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की कमी आने की संभावना है।

बढऩे लगा सर्दी का असर

पोकरण क्षेत्र में धीरे-धीरे सर्दी का असर बढऩे लगा है। रविवार को दिनभर चली तेज सर्द हवा से तापमान में गिरावट महसूस की गई। रविवार को सुबह सर्द हवा के कारण लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई। लोग गर्म व ऊनी वस्त्रों में लिपटें नजर आए। 9 बजे बाद बाजारों में चहल पहल देखी गई। 10 बजे बाद सूर्य की तेज किरणें निकली, लेकिन तेज हवा दिनभर चलती रही। दोपहर में कुछ राहत मिली, लेकिन शाम ढलने के बाद फिर तापमान गिर गया और रात में सर्दी का असर बढ़ गया। बदलते मौसम व बढ़ते सर्दी के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

16 Nov 2025 08:57 pm

