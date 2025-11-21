वेदर रिपोर्ट: स्वर्णनगरी में मौसम मे घुली शीतलता, पारे की चाल यथावत

दिन और रात का पारा भी लगभग समान स्तर पर चल रहा है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 30.9 व न्यूनतम 13.9 डिग्री रिकॉर्ड किया था, जो एक दिन पहले क्रमश: 31.2 व 13.8 रहा था। इस तरह से पारे में 0.3 व 0.1 का नगण्य उतार-चढ़ाव ही आया। शुक्रवार को सुबह से आसमान साफ था। सूर्योदय से पहले वातावरण में हल्की सर्दी का असर रहा, जो बाद में नदारद हो गया। दोपहर के समय सूर्य की किरणों ने आमजन को आंखों पर रंगीन चश्मों व सैलानियों को छातों से बचाव करने पर विवश किया। आगामी दिनों में रात व दिन के पारे में 2 से 3 डिग्री की कमी आने की संभावना है।