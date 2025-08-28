वेदर रिपोर्ट: बूंदाबांदी से नहीं बदला मौसम का मिजाज, उमस का दौर बरकरार

स्वर्णनगरी में मौसम में उमस और तपिश का दौर निरंतर जारी है। दो दिनों तक लगातार बूंदाबांदी होने से वातावरण पर कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। गुरुवार को दिन भर तेज गर्मी और हवा में नमी का प्रभाव बढऩे से उमस का प्रकोप बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 38.7 और न्यूनतम 26.6 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले क्रमश: 37.7 व 24.4 डिग्री दर्ज किया गया था। पिछले 24 घंटे में जैसलमेर में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि गुरुवार को आकाश में बादलों की आवाजाही बनी रहने और शाम के समय घटाटोप छाए रहने के बावूजद वर्षा नहीं हुई। गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रेल माह से ही जैसलमेर में तेज गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया था, जो पिछले करीब चार महीनों से कमोबेश एक समान ही बना हुआ है। गत एक महीने से उमस ने लोगों का जीना मुहाल बना रखा है। पंखें व कूलर के आगे बैठने से भी उन्हें गर्मी से निजात नहीं मिल रही है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार व रविवार को हल्की बारिश आने की सम्भावना है।