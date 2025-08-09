वेदर रिपोर्ट- नमी बढऩे से उमस में इजाफा, पारा 37 डिग्री पार

स्वर्णनगरी सहित सीमांत जिले भर में हवा में नमी का आंकड़ा बढऩे से उमस में वृद्धि हो गई है। शनिवार को दिन भर उमस के कारण लोगों के पसीने छूटते रहे। रक्षाबंधन का त्योहार होने से लोगों की आवाजाही का दौर दिन भर चला और इस दौरान उमस ने हर किसी को परेशान किया। विशेषकर महिला वर्ग जो भारी वस्त्रों और आभूषणों के साथ घरों से निकली, उन्हें गर्मी के अहसास ने सताया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 37.1 और न्यूनतम 25.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का प्रतिशत 61 से 87 प्रतिशत होने से उमस ने धूप से भी ज्यादा परेशान किया। आकाश में बादलों की आवाजाही का दौर भी दिनभर चलता रहा। स्वर्णनगरी के बाशिंदों को कूलर व पंखों के आगे बैठने से भी राहत नहीं मिल सकी। अब सबकी निगाहें मानसून की वापसी पर टिकी हुई है। शनिवार को सावन मास भी संपन्न हो गया। इस पूरे महीने में एकाध बार छिटपुट बारिश ही हो पाई। बारिश के लिए सबसे मशहूर महीने के लगभग सूखा बीत जाने से लोगों में निराशा का भाव है। अब सभी भाद्रपद मास से भारी वर्षा की उम्मीद लगाए हुए हैं।