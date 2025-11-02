Weather Update: पारे के मामले में फिर जैसलमेर प्रदेश में अव्वल

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 36.1 और न्यूनतम 19.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले शनिवार को क्रमश: 34.6 व 18.7 डिग्री रहा था। इस तरह से दिन में 1.5 और रात में 1 डिग्री पारा चढ़ गया। रविवार को सूर्योदय से पहले गुलाबी सर्दी जैसा वातावरण था लेकिन धूप के खिलने से पूरा मंजर बदल गया। दोपहर और अपराह्न के समय तो आकाश पूरी तरह से साफ था और धूप की तपिश से लोगों को गर्मी ने बुरी तरह से सताया। जैसलमेर भ्रमण पर आए लोग सिर पर छाते तान कर और सिर पर टोपी लगा कर घूमते दिखे। शाम के समय अवश्य माहौल बदला और गर्मी से निजात मिल गई।