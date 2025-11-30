जिसे समझा खिलौना…वह निकला सेना का ड्रोन, सरहदी क्षेत्र में 10 दिन में दूसरी घटना

जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक ड्रोन धराशायी अवस्था में पाया गया। सम थाना क्षेत्र के लखमणों की बस्ती में एक खाली जमीन पर झाडिय़ों के पास यह ड्रोन गिरा हुआ था।
इसे ग्रामीणों ने कोई खिलौना समझा, हालांकि उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और देखा तो पाया कि वह एक क्वॉड कॉप्टर ड्रोन है, जो जमीन पर गिरा हुआ था। काले रंग के इस ड्रोन के प्रोपैलर टूटे हुए थे। यह उच्च क्षमता वाली लिथियम पॉलीमर बैटरी से संचालित होने वाला ड्रोन है। ड्रोन पर किसी प्रकार की पहचान संख्या, कैमरा मॉड्यूल या ब्रांडिंग की हुई नहीं थी। जानकारी के अनुसार यह भारतीय सेना का ड्रोन है। हालांकि पुलिस वे सीसुब ने ड्रोन मिलने के तुरंत बाद आसपास के क्षेत्रों में जांच-पड़ताल की थी।
गौरतलब है कि गत 20 नवम्बर को जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक नहरी खेत में ड्रोन गिरा हुआ पाया गया था। तब पुलिस और सेना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर उसकी बरामदगी के साथ जांच की। बाद में जानकारी मिली कि वह ड्रोन भारतीय वायुसेना का था, जो तकनीकी खराबी के कारण नियमित अभ्यास उड़ान के दौरान खेत में गिर गया था।
