जिसे समझा खिलौना…वह निकला सेना का ड्रोन, सरहदी क्षेत्र में 10 दिन में दूसरी घटना

इसे ग्रामीणों ने कोई खिलौना समझा, हालांकि उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और देखा तो पाया कि वह एक क्वॉड कॉप्टर ड्रोन है, जो जमीन पर गिरा हुआ था। काले रंग के इस ड्रोन के प्रोपैलर टूटे हुए थे। यह उच्च क्षमता वाली लिथियम पॉलीमर बैटरी से संचालित होने वाला ड्रोन है। ड्रोन पर किसी प्रकार की पहचान संख्या, कैमरा मॉड्यूल या ब्रांडिंग की हुई नहीं थी। जानकारी के अनुसार यह भारतीय सेना का ड्रोन है। हालांकि पुलिस वे सीसुब ने ड्रोन मिलने के तुरंत बाद आसपास के क्षेत्रों में जांच-पड़ताल की थी।