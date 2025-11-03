जहां रहता था शोर-शराबा, अब छाया सन्नाटा: निजी बसों की हड़ताल से बदले हुए हालात

जिसके कारण सामान्य दिनों में यात्रियों की भीड़ और छोटी-मोटी दुकानों व ठेलों आदि के संचालित होने से रौनक रहती है। इन दिनों निजी बसों की हड़ताल के कारण उन दुकानों व ठेलों पर भी रौनक नहीं है। कई निजी बसें यहां सडक़ व खाली स्थल पर खड़ी अवश्य की गई है। दूसरी ओर सोमवार को भी निजी बसों की हड़ताल के जारी रहने से स्थानीय बाशिंदों के साथ जैसलमेर घूमने आए सैलानियों को गंतव्यों के लिए जाने अथवा स्वर्णनगरी आने के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों के रूप में रेलों और रोडवेज की बसों का ही प्रमुख रूप से सहारा रहा। इस हड़ताल के कारण आम तौर पर यात्रियों को तरसने वाली रोडवेज बसों में अच्छी-खासी संख्या में लोग सफर कर रहे हैं।