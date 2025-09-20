खेत जाते समय मोटरसाइकिल सवार आया झूलते तार की चपेट में, जोधपुर रेफर

फतेहगढ़ उपखंड के लखा गांव में किसान हाईटेशन विद्युत तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस हगया। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय किसान विरमसिंह के खेत जाते समय हुई। वह मोटरसाइकिल पर पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। रास्ते में दो पोल के बीच लटक रहे झूलते तार, जमीन से लगभग दो-तीन फीट ऊंचाई पर थे। मोटरसाइकिल सवार किसान अचानक इन तारों से टकरा गए। तार उनके शरीर से लिपटने के कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गए। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल की गति कम होने के कारण गंभीर स्थिति टल गई। खेत में काम कर रहे अन्य किसानों ने देखा और तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन विरमसिंह को बाड़मेर ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर चोट के कारण जोधपुर रेफर कर दिया गया।