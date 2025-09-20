Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

खेत जाते समय मोटरसाइकिल सवार आया झूलते तार की चपेट में, जोधपुर रेफर

फतेहगढ़ उपखंड के लखा गांव में किसान हाईटेशन विद्युत तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस हगया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 20, 2025

फतेहगढ़ उपखंड के लखा गांव में किसान हाईटेशन विद्युत तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस हगया। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय किसान विरमसिंह के खेत जाते समय हुई। वह मोटरसाइकिल पर पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। रास्ते में दो पोल के बीच लटक रहे झूलते तार, जमीन से लगभग दो-तीन फीट ऊंचाई पर थे। मोटरसाइकिल सवार किसान अचानक इन तारों से टकरा गए। तार उनके शरीर से लिपटने के कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गए। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल की गति कम होने के कारण गंभीर स्थिति टल गई। खेत में काम कर रहे अन्य किसानों ने देखा और तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन विरमसिंह को बाड़मेर ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर चोट के कारण जोधपुर रेफर कर दिया गया।

ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, और झिनझिनयाली पुलिस ने मौके का मुआयना किया। हालांकि, थानाधिकारी के बाहर होने के कारण रिपोर्ट शाम तक दर्ज नहीं हो पाई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / खेत जाते समय मोटरसाइकिल सवार आया झूलते तार की चपेट में, जोधपुर रेफर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.