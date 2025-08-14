डॉ. दाऊलाल शर्मा ने हजारों लोगों के करवाए लैंस प्रत्यारोपण, चिकित्सा सेवा में दिया ऐतिहासिक योगदान

भारत विकास परिषद के जैसलमेर जिले के संस्थापक सदस्य रहे डॉ. दाऊलाल शर्मा 1993 से 15 वर्षों तक परिषद के अध्यक्ष पद पर रहे। तब अनेक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए।
जोधपुर में 6 जून 1950 को जन्मे डॉ. दाऊलाल शर्मा ने चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने जीवन को पूर्णत: समर्पित किया है। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती की ओर से संचालित आदर्श शिक्षण संस्थान के माध्यम से जिले में विद्या मंदिरों का विस्तार कराया और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।
जन सेवा समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सेवा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के अनेक कार्य करवाए। समिति के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सालय में प्रतिदिन नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं व दवाओं का वितरण किया जाता है। वर्ष 2006 से उन्होंने नेत्र चिकित्सा एवं परामर्श शिविर हर माह की 25 तारीख को आयोजित करना शुरू किया। तीन लाख से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण व परामर्श दिया गया।
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने आदर्श शिक्षण संस्थान के माध्यम से अपनी माता भूरी देवी एवं पिता बद्रीनारायण सोनी की स्मृति में बालिका विद्यालय भवन का निर्माण कर समर्पित किया। हाल ही में लक्ष्मी देवी शिव नारायण सावंल आदर्श विद्या मंदिर के अधूरे भवन निर्माण को पूरा करवाने में भी उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया।
बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के कारण समाज सेवा में रुचि रही। समाज को कुछ देना भी चाहिए।