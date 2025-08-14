डॉ. दाऊलाल शर्मा ने हजारों लोगों के करवाए लैंस प्रत्यारोपण, चिकित्सा सेवा में दिया ऐतिहासिक योगदान

जन सेवा समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सेवा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के अनेक कार्य करवाए। समिति के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सालय में प्रतिदिन नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं व दवाओं का वितरण किया जाता है। वर्ष 2006 से उन्होंने नेत्र चिकित्सा एवं परामर्श शिविर हर माह की 25 तारीख को आयोजित करना शुरू किया। तीन लाख से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण व परामर्श दिया गया।