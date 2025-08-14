Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

चूरू

Independence Day 2025: आजादी से पहले फहरा दिया तिरंगा, नहीं झुके

दे दी हमें आजादी: जुर्म कबूल कर माफी मांगने के लिए दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने न झुकना स्वीकार किया और ना ही रुकना। सजा काटने के बाद वे फिर सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से जन आन्दोलन में कूद पड़े। आजादी मिलने तक संघर्षरत रहे।

चूरू

Akshita Deora

Aug 14, 2025

चंदनमल बहड़ (1905-1986), चूरू (फोटो: पत्रिका)

Chandanmal Bahad Churu: मरुस्थल के प्रवेश द्वार चूरू के वीरों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था, जिसकी गूंज ब्रिटेन तक रही। आजादी के प्रहरियों में शामिल रहे।

चूरू निवासी चंदनमल बहड़ का अंग्रेजों के खिलाफ किया संघर्ष अब तक लोगों की जुबान पर है। उन्होंने स्वामी गोपालदास के साथ मिलकर न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी बल्कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कर प्लेग जैसी बीमारी, पीड़ित मानव की सेवा, शिक्षा, बालिका शिक्षा और जन जागृति के ऐसे अभियान चलाए कि अंग्रेजों ने इसे अपने खिलाफ आन्दोलन मान लिया। स्वतंत्रता सेनानी चंदनमल बहड़ का जन्म 20 मार्च 1905 को हुआ था और निधन 10 मार्च 1986 को हुआ।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बोरवेल से निकालने का बनाया जुगाड़, जानें कौन है मादाराम सुथार
जालोर
image

स्वतंत्रता सेनानी चन्दनमल बहड़ के पुत्र पूर्व सभापति रामगोपाल बहड़ बताते हैं कि चूरू में धर्म स्तूप पर आजादी के दीवानों ने तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व मना लिया। बस फिर क्या था, उन्हें राजद्रोह के मामले में जेल में बंद कर दिया।

लगातार चेतना जगाते रहे…

इन्होंने दलित शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला, बालिका शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला, आयुर्वेद औषधालय की स्थापना कर लोगों में चेतना के बीज बोने को निरंतर प्रयत्नशील रहे। सर्वहितकारिणी सभा के छोटे से भवन में चलने वाला नाइट कॉलेज आज राजकीय लोहिया कॉलेज के रूप में जिले का सबसे बड़ा कॉलेज बन गया है।

ये भी पढ़ें

आंदोलन में कूदे तो अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाला, आजाद भारत में दी निर्धनों और वंचितों को नि:शुल्क चिकित्सा सेवा
जैसलमेर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 09:37 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / Independence Day 2025: आजादी से पहले फहरा दिया तिरंगा, नहीं झुके

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.