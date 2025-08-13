आंदोलन में कूदे तो अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाला, आजाद भारत में दी निर्धनों और वंचितों को नि:शुल्क चिकित्सा सेवा

पाकिस्तान के कंबर जिले में जन्मे अचलवंशी ने बचपन में ही माता-पिता को खो दिया, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद सेवा और संघर्ष की राह चुनी। आजादी के बाद वे जैसलमेर आए और समाज के निर्धन, वंचित तथा अनुसूचित वर्ग के लोगों को नि:शुल्क उपचार देने का संकल्प लिया। चिकित्सा को उन्होंने सेवा का माध्यम बनाया और इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।