12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

जानिए कौन थी स्वतंत्रता संग्राम में कूदी 6th की छात्रा कमला स्वाधीन, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था

दे दी हमें आजादी: जब कमला स्वाधीन स्वतंत्रता संग्राम में कूदीं तब वे कक्षा 6 की छात्रा थीं और स्कूल की दीवार फांदकर रैली में शामिल हो जाती थीं। कमला स्वाधीन के पति इन्द्रदत्त स्वाधीन भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया।

कोटा

Akshita Deora

Aug 12, 2025

कमला स्वाधीन (1927-2022) फोटो: पत्रिका

Independence Day Special Story: कमला स्वाधीन ने आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति उनके व्यवहार में झलकती थी। उनके साहसी कदमों ने फिरंगियों की नाक में दम कर दिया था।

जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी पं. अभिन्नहरि को दिल्ली बुलाया तो वे वहां से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर लौटे। पुलिस को इसकी भनक लग गई और उन्होंने पंडित अभिन्नहरि सहित उनसे मिलने आए अन्य सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में क्रांति की लहर दौड़ गई। उस समय कमला स्वाधीन टिपटा स्कूल में कक्षा छह की छात्रा थीं।

ये भी पढ़ें

जानें कौन हैं पायल जांगिड़, जिन्होंने खुद का बाल विवाह रोका और बन गई हजारों बच्चियों की आवाज़
अलवर
image

जब भी स्कूल के बाहर जुलूस निकलते तो हैड मिस्ट्रेस स्कूल का दरवाजा बंद कर देतीं, लेकिन कमला दीवार फांदकर जुलूस में शामिल हो जाती थीं। नागेन्द्र बाला और योगेन्द्र बाला के नेतृत्व में जुलूस निकलते और कमला स्वाधीन अन्य छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर ‘नहीं रखनी जालिम सरकार, नहीं रखनी’ जैसे क्रांतिकारी नारे लगातीं। अंग्रेजी हुकूमत का उन्हें भय नहीं था।

नामकरण का सपना अधूरा

स्वाधीन का मानना था कि भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की और आज दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। लेकिन अब भी देश को महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से आजादी पाने की जरूरत है। स्वाधीन चाहती थीं कि सिविल लाइंस स्थित स्कूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी इन्द्रदत्त स्वाधीन के नाम पर रखा जाए।

ये भी पढ़ें

सुख-सुविधाओं को छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूदे जैसलमेर के सागरमल गोपा, जिनकी स्मृति में जारी हुआ डाक टिकट
जैसलमेर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 01:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / जानिए कौन थी स्वतंत्रता संग्राम में कूदी 6th की छात्रा कमला स्वाधीन, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.