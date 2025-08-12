जानिए कौन थी स्वतंत्रता संग्राम में कूदी 6th की छात्रा कमला स्वाधीन, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था

जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी पं. अभिन्नहरि को दिल्ली बुलाया तो वे वहां से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर लौटे। पुलिस को इसकी भनक लग गई और उन्होंने पंडित अभिन्नहरि सहित उनसे मिलने आए अन्य सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में क्रांति की लहर दौड़ गई। उस समय कमला स्वाधीन टिपटा स्कूल में कक्षा छह की छात्रा थीं।