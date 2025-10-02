जैसलमेर में वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ, प्रभात फेरी से पहुंचा संरक्षण संदेश

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह के पहले दिन गुरुवार सुबह गडीसर चौराहे से गांधी दर्शन होते हुए हनुमान चौराहे तक प्रभात फेरी निकाली गई। फेरी में लगभग 500 विद्यार्थी, स्काउट-गाइड, विभागीय कार्मिक और शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हुए। विधायक छोटुसिंह भाटी ने सहायक कलक्टर रोहित वर्मा, उप वन संरक्षक बृज मोहन गुप्ता के साथ हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इस अवसर पर अशोकसिंह, बाबूलाल चौधरी, भंवरलाल चौधरी और अन्य वन अधिकारियों की उपस्थिति रही।फेरी के दौरान वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। प्रतिभागियों ने जागरूकता नारों और बैनरों के माध्यम से लोगों को वन्यजीवों के संरक्षण का आह्वान किया। वन्यजीव सप्ताह के क्रम में 3 अक्टूबर को प्रातः 9 से 12 बजे तक राजकीय एसबीके महाविद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी तीन वर्गों में भाग लेंगे। विषय रहेगा ‘मानव-पशु सहअस्तित्व’। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में संरक्षण की भावना को विकसित करना और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाना है।