जैसलमेर में सर्दी की दस्तक, पारे में उतार-चढ़ाव का दौर

स्वर्णनगरी में सर्दी की आहट के बीच पारे में उतार-चढ़ाव का दौर निरंतर जारी है। दिन की शुरुआत गुलाबी सर्दी के बीच होती है तो दोपहर में धूप परेशान भी करती है। साथ ही सूर्यास्त के बाद से वातावरण खुशनुमा हो जाता है और रात के समय शीतलता बढ़ जाती है।
मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर के मौसम में कार्तिक पूर्णिमा बीतने के साथ सर्दी के विधिवत रूप से प्रारम्भ होने का अनुमान किया जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि कई लोग अब अलसुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े पहन कर बाहर निकलने लगे हैं। प्रात:काल में स्कूली बच्चों को भी स्वेटर व निर्धारित सर्दी की पोशाक पहना कर अभिभावक भेजते हैं।
मौसम में बदलाव से लोगों की दिनचर्या के साथ खान-पान में भी तब्दीली आ रही है। रात के समय गर्म सूप, दूध और दाल की पकौड़ी की बिक्री में तेजी का रुख है। दुकानों में मूंगफली व तिल की पट्टियों की आमद हो गई है।
