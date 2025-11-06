जैसलमेर में सर्दी की दस्तक, पारे में उतार-चढ़ाव का दौर

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर के मौसम में कार्तिक पूर्णिमा बीतने के साथ सर्दी के विधिवत रूप से प्रारम्भ होने का अनुमान किया जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि कई लोग अब अलसुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े पहन कर बाहर निकलने लगे हैं। प्रात:काल में स्कूली बच्चों को भी स्वेटर व निर्धारित सर्दी की पोशाक पहना कर अभिभावक भेजते हैं।