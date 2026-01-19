19 जनवरी 2026,

जैसलमेर

जैसाण में फिर चमकी सर्दी, दिन के बाद रात में भी बढ़ा असर

स्वर्णनगरी में सर्दी एक बार फिर से चमकने की ओर अग्रसर है। दिन में पारा गिरने के बाद यही स्थिति रात में भी बन रही है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 19, 2026

स्वर्णनगरी में सर्दी एक बार फिर से चमकने की ओर अग्रसर है। दिन में पारा गिरने के बाद यही स्थिति रात में भी बन रही है। सोमवार को मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान जहां 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया वहीं न्यूनतम पारा 9.4 डिग्री पर लुढक़ गया। इससे एक दिन पहले यह क्रमश: 24.3 व 10.2 डिग्री रहा था।

इससे पहले 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद 3 दिन लगातार यह दहाई की संख्या में रहा। सोमवार को भी दिन में आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही का दौर बना रहा, जिससे धूप की चमक फीकी रही। दोपहर में भी उत्तरी दिशा से हल्की हवाओं के झोंके चलते रहे। सैलानियों सहित स्थानीय बाशिंदों को मौसम की यह रंगत रास आ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी कुछ दिनों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से जैसलमेर में हल्की बारिश और तेज सर्दी का सितम हो सकता है।

