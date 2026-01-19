जैसाण में फिर चमकी सर्दी, दिन के बाद रात में भी बढ़ा असर

इससे पहले 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद 3 दिन लगातार यह दहाई की संख्या में रहा। सोमवार को भी दिन में आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही का दौर बना रहा, जिससे धूप की चमक फीकी रही। दोपहर में भी उत्तरी दिशा से हल्की हवाओं के झोंके चलते रहे। सैलानियों सहित स्थानीय बाशिंदों को मौसम की यह रंगत रास आ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी कुछ दिनों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से जैसलमेर में हल्की बारिश और तेज सर्दी का सितम हो सकता है।