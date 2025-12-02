विंटर टूरिज्म की चमक, दिव्यांगों की चुनौतियां: इंतजार लंबा और विकल्प बेहद कम

जैसलमेर का सदर बाजार, जिंदानी चौक सहित पर्यटन स्थलों के समीप रास्ते पीक सीजन में बेहद भीड़-भाड़ वाले होते हैं। यहां के फुटपाथ अक्सर टूटे हुए, असमान और कई जगह दुकानों के कब्जे में रहते हैं। व्हीलचेयर यूजर्स या बैसाखी का सहारा लेकर चल रहे यात्रियों के लिए यह असमर्थ मार्ग बन जाते हैं। परिणामस्वरूप, दिव्यांग पर्यटक सडक़ पर उतरने को मजबूर होते हैं—जहां बढ़ा हुआ ट्रैफिक उन्हें हर पल जोखिम में डाल देता है। एक दिव्यांग नागरिक ने कहा सीजन में तो सामान्य लोगों को जगह नहीं मिलती, हम कहां से गुजरें ? सडक़, फुटपाथ, बाजार—कहीं सुगमता नहीं। जैसलमेर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन शहर है, लेकिन सुलभ पर्यटन की दृष्टि से अभी काफी प्रयास करने होंगे। बस स्टैंड से लेकर किले और बड़ी हवेली तक—अधिकांश स्थानों पर रैम्प या तो हैं ही नहीं और यदि हैं भी, तो इतने खड़े और संकरे कि व्हीलचेयर चढ़ाना मुश्किल ही नहीं, खतरनाक हो जाता है। होटलों और कैंप रिसॉट्र्स में निजी स्तर पर कुछ व्यवस्था अवश्य हुई है, लेकिन सरकारी ढांचे में स्थिति बेहद कमजोर है।