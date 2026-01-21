जग विख्यात मरु महोत्सव: दिन में पोकरण और रात में लोहारकी में होंगे कार्यक्रम

जग-विख्यात मरु महोत्सव- 2026 का आगाज 29 जनवरी को पोकरण से होगा। इस दौरान दिन में पोकरण और रात में लोहारकी के मखमली धोरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक भी आयोजित की हैं। गौरतलब है कि मरु- महोत्सव का आयोजन वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। प्रारंभ में एक-दिन का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद वर्षों में आयोजन में बदलाव और विस्तार किया गया। वर्ष 2020 में पुनः आयोजन शुरू हुआ और वर्ष 2022 के बाद लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।