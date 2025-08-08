734 वर्षों से सूनी कलाई, पालीवालों का अटूट संकल्प

नौ मण तोल जनेउ उतरी, चूडा मण चौरासी। पाली का यह धौला चौतरा, है घटना का साक्षी….। पालीवाल ब्राह्मण समाज के लिए रक्षा बंधन का दिन त्योहार न होकर बलिदान और शोक का प्रतीक है। करीब 734 वर्ष पहले श्रावणी पूर्णिमा के दिन पाली में हुए नरसंहार की स्मृति आज भी समाज की पीढिय़ों में जिंदा है। इसी दिन से पालीवाल ब्राह्मणों ने रक्षा बंधन का मनाना बंद कर दिया और इसे पूर्वजों की स्मृति में तर्पण दिवस के रूप में मनाने लगे। गौरतलब है कि पालीवाल ब्राह्मण मूल रूप से पाली, मारवाड़ के श्री आदि गौड़ ब्राह्मण हैं, जो विक्रम संवत 534 में पाली में आकर बसे। यहां इनकी आबादी एक लाख के करीब थी। सहकार की भावना इतनी प्रबल थी कि पाली में आने वाले हर ब्राह्मण को प्रत्येक घर से एक ईंट और एक रुपए का सहयोग देकर बसाया जाता था। ब्राह्मण होते हुए भी व्यापार में दक्ष थे और राठौड़ वंश की मारवाड़ में स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है।