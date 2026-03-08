8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालौन

इंफ्लूएंसर सौरभ द्विवेदी और उनके ‘उस्ताद’ ने चल-अचल संपत्ति को लेकर की यह घोषणा

जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र के चमारी गांव में ‘माता प्रसाद पुस्तकालय’ का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बृजेश पाठक, कैलाश सत्यार्थी, हरिवंश नारायण सिंह, कुमार विश्वास, सोनाली बेंद्रे, जाकिर खान और डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Aman Pandey

Mar 08, 2026

jalaun mata prasad library inauguration

बुंदेलखंड की धरती पर आज कई सितारों का मेला लगा था, मौका था दिल्ली के इंफ्यूएंसर सौरभ द्विवेदी के ट्रस्ट द्वारा उनके गांव में एक पुस्कालय के उद्घाटन का। सौरभ द्विवेदी ने मंच से एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी गुंजन सांगवान ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि उनकी पूरी चल और अचल संपत्ति ‘देस राग’ (ग्राम विकास को समर्पित संस्था) के माध्यम से बुंदेलखंड में 100 पुस्तकालयों के निर्माण के लिए समर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गुंजन सांगवान को वे अपना गुरु मानते हैं और दोनों ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि समाज में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए यह पहल लगातार जारी रहेगी। सौरभ द्विवेदी ने यह भी बताया कि वे और उनकी पत्नी देहदान का संकल्प भी ले चुके हैं।

'पुस्तकालय समाज में ज्ञान की चिंगारी जगाने का माध्यम'

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने ‘माता प्रसाद पुस्तकालय’ के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि पुस्तकालय केवल किताबों का भवन नहीं होता, बल्कि यह समाज में ज्ञान की चिंगारी जगाने का माध्यम है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में इस तरह के 100 पुस्तकालय बन जाएं तो यह एक बड़े शैक्षिक आंदोलन का रूप ले सकता है। कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम को समाज की बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि जब तक एक भी बच्चा मजदूरी करने को मजबूर है, तब तक विकास अधूरा माना जाएगा।

'गांवों में भी खुलें आधुनिक पुस्तकालय'

वहीं यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अब समय आ गया है कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आईएएस और आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय बुंदेलखंड के युवाओं में नई सोच और चेतना जगाने का काम करेगा।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर राज्य सभा के उपसभापित हरिवंश, डॉ. विकास दिव्यकीर्ति भी सम्मलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने की।

पुस्तकालय की प्रमुख विशेषताएं

पुस्तकालय की विशेषताएं भी काफी आकर्षक हैं। यहां शिक्षा, साहित्य, कविता और अन्य ज्ञानवर्धक विषयों की किताबों का बड़ा संग्रह रखा गया है। पुस्तकालय के ऊपर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जहां बाहर से आने वाले कलाकार, लेखक और विचारक ठहर सकेंगे और बच्चों के साथ संवाद कर सकेंगे।

इस पहल का सबसे अनोखा हिस्सा मोबाइल लाइब्रेरी ट्रक है। एक ट्रक को चलता-फिरता पुस्तकालय बनाया गया है, जो चमारी और आसपास के गांवों में घूमकर बच्चों तक 400 से 500 किताबें पहुंचाएगा।

कार्यक्रम का आयोजन पत्रकार सौरभ द्विवेदी और इन्फो पार्क के डायरेक्टर अभय द्विवेदी की ओर से किया गया था। इस मौके पर क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में आशीष पटेल, प्रशांत सिंह, प्रतीक सिंह और अवनीश सागा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 07:18 pm

Published on:

08 Mar 2026 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / इंफ्लूएंसर सौरभ द्विवेदी और उनके ‘उस्ताद’ ने चल-अचल संपत्ति को लेकर की यह घोषणा

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी 11 दिन पहले युवती ने किया सुसाइड… लिखा मेरी आखिरी इच्छा मेरे मरने के बाद मेरे मंगेतर से छोटी बहन की शादी कर देना

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
जालौन

Jalaun News:नसबंदी की गारंटी फेल! ऑपरेशन के बाद मां बनी महिला, प्रशासन से मुआवजे की गुहार

जालौन

मायावती की महारैली के बाद बसपा का बड़ा दांव, जालौन की माधौगढ़ सीट से आशीष पांडे उम्मीदवार घोषित

UP news
जालौन

पेंटिंग के मजाक से शुरू हुआ झगड़ा बना मौत की वजह, सगी बहनों के विवाद में गई किशोरी की जान

धक्का लगने से किशोरी पानी के टैंक में गिरी
जालौन

जालौन में 15 साल बाद घर वापसी: ‘दीन मोहम्मद’ से फिर गोपी अहिरवार, जबरन धर्मांतरण और खतना का सनसनीखेज आरोप

jalaun forced conversion case
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.