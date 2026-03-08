इंफ्लूएंसर सौरभ द्विवेदी और उनके ‘उस्ताद’ ने चल-अचल संपत्ति को लेकर की यह घोषणा

बुंदेलखंड की धरती पर आज कई सितारों का मेला लगा था, मौका था दिल्ली के इंफ्यूएंसर सौरभ द्विवेदी के ट्रस्ट द्वारा उनके गांव में एक पुस्कालय के उद्घाटन का। सौरभ द्विवेदी ने मंच से एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी गुंजन सांगवान ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि उनकी पूरी चल और अचल संपत्ति ‘देस राग’ (ग्राम विकास को समर्पित संस्था) के माध्यम से बुंदेलखंड में 100 पुस्तकालयों के निर्माण के लिए समर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गुंजन सांगवान को वे अपना गुरु मानते हैं और दोनों ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि समाज में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए यह पहल लगातार जारी रहेगी। सौरभ द्विवेदी ने यह भी बताया कि वे और उनकी पत्नी देहदान का संकल्प भी ले चुके हैं।