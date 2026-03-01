Jalaun News:कदौरा-कालपी मार्ग पर हादसा, ऑटो-ट्रक टक्कर में किसान की मौत, कई घायल

जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। कदौरा-कालपी मार्ग पर काशी खेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो सवार सभी लोग घायल हो गए। इस हादसे में 45 वर्षीय किसान जगमोहन सिंह यादव की उपचार के दौरान मौत हो गई। अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, इटौरा बाउनी गांव निवासी 45 वर्षीय जगमोहन सिंह यादव मंगलवार दोपहर अपने गांव से कालपी जाने के लिए ऑटो में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान जैसे ही ऑटो कदौरा-कालपी मार्ग पर काशी खेड़ा गांव के पास पहुंचा, सामने चल रहे ट्रक से उसकी सीधी और तेज टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे सभी यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया, जिससे घायलों को अस्पताल भेजा जा सका।
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को ऑटो से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जगमोहन सिंह यादव को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।मृतक के बेटे अभिषेक ने बताया कि उनके पिता खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत से परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक संकट गहरा गया है। घर में पत्नी अनुसुइया और बेटा नागेश इस हादसे के बाद से गहरे सदमे में हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही कदौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है।
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