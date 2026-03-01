Jalaun News:कदौरा-कालपी मार्ग पर हादसा, ऑटो-ट्रक टक्कर में किसान की मौत, कई घायल

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को ऑटो से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जगमोहन सिंह यादव को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।मृतक के बेटे अभिषेक ने बताया कि उनके पिता खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत से परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक संकट गहरा गया है। घर में पत्नी अनुसुइया और बेटा नागेश इस हादसे के बाद से गहरे सदमे में हैं।