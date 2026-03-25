Jalaun News: जला हुआ शव, बंधा चेहरा और खंदक में छिपी खौफनाक साजिश!

जानकारी के अनुसार, यह शव कैलिया-ब्योनाराजा रोड पर एक गांव से करीब 500 मीटर पहले सड़क किनारे खंदक में पड़ा मिला। सुबह खेतों की ओर जा रहे एक ग्रामीण की नजर जब शव पर पड़ी तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक के चेहरे पर साफा बांधा गया था, जिससे उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा शव को जलाने का भी प्रयास किया गया, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध बन गया है।पुलिस का मानना है कि युवक की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को यहां लाकर फेंका गया। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि, पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।