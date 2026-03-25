25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालौन

Jalaun News: जला हुआ शव, बंधा चेहरा और खंदक में छिपी खौफनाक साजिश!

Jalaun Burnt Body Case:जालौन के उरई में सड़क किनारे खंदक में युवक का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। चेहरे पर साफा बंधा था। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पहचान और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

2 min read
Google source verification

जालौन

image

Avanish Kumar

Mar 25, 2026

जालौन, उरई क्षेत्र में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कैलिया थाना क्षेत्र के कैलिया-ब्योनाराजा रोड पर एक युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ। शव सड़क किनारे खंदक में पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का माना जा रहा है, वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है।

संदिग्ध हालात में मिला शव, पहचान छिपाने की आशंका

जानकारी के अनुसार, यह शव कैलिया-ब्योनाराजा रोड पर एक गांव से करीब 500 मीटर पहले सड़क किनारे खंदक में पड़ा मिला। सुबह खेतों की ओर जा रहे एक ग्रामीण की नजर जब शव पर पड़ी तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक के चेहरे पर साफा बांधा गया था, जिससे उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा शव को जलाने का भी प्रयास किया गया, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध बन गया है।पुलिस का मानना है कि युवक की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को यहां लाकर फेंका गया। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि, पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

जांच में जुटी पुलिस, पहचान कराने की कोशिश जारी

घटना की सूचना मिलते ही कैलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। पुलिस फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी हुई है। आसपास के गांवों में पूछताछ की जा रही है और गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास के रास्तों और संभावित ठिकानों की भी जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

क्या बोले पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक जालौन ने बताया किपीआरवी के माध्यम से कैलिया से ब्योना राजा के मध्य में एक लगभग 30 वर्ष के युवक के अधजले अवस्था में शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुयी । उक्त सूचना पर कैलिया पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल काे सुरक्षित करते हुए फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन एकत्रित किये गये । मृतक के शव को कब्जें में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया है।घटना के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया जा रहा है। मृतक के शव के शिनाख्त के हर सम्भव प्रयास किया जा रहे है. जो भी तथ्य प्रकाश में आयेगें उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 12:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / Jalaun News: जला हुआ शव, बंधा चेहरा और खंदक में छिपी खौफनाक साजिश!

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इंफ्लूएंसर सौरभ द्विवेदी और उनके ‘उस्ताद’ ने चल-अचल संपत्ति को लेकर की यह घोषणा

jalaun mata prasad library inauguration
जालौन

शादी 11 दिन पहले युवती ने किया सुसाइड… लिखा मेरी आखिरी इच्छा मेरे मरने के बाद मेरे मंगेतर से छोटी बहन की शादी कर देना

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
जालौन

Jalaun News:नसबंदी की गारंटी फेल! ऑपरेशन के बाद मां बनी महिला, प्रशासन से मुआवजे की गुहार

जालौन

मायावती की महारैली के बाद बसपा का बड़ा दांव, जालौन की माधौगढ़ सीट से आशीष पांडे उम्मीदवार घोषित

UP news
जालौन

पेंटिंग के मजाक से शुरू हुआ झगड़ा बना मौत की वजह, सगी बहनों के विवाद में गई किशोरी की जान

धक्का लगने से किशोरी पानी के टैंक में गिरी
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.