मायावती ने खोला राज, बताया आखिर क्यों बसपा नहीं जारी करती घोषणा पत्र

मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनेता अक्सर घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वादे करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद इनमें से कई वादे धरातल पर पूरे नहीं होते। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर बसपा घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी करती।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनेता अक्सर घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वादे करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि चुनाव खत्म होने के बाद इनमें से कई वादे धरातल पर पूरे नहीं होते। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर बसपा घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी करती।

Mayawati Told Why BSP Does not issue Manifesto Before Elections