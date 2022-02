UP Assembly Election 2022: 7 चरण के चुनाव में किस्मत आजमा रहे इन उम्मीदवारों ने विदेश में की है पढ़ाई, अब राजनीतिक विरासत संभालने उतरे मैदान में

यूपी विधानसभा चुनाव सात चरण में पूरा होगा। इस चुनाव में कई उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, इनमें कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो सात समुंदर पार से पढ़ाई कर भारत देश वापस लौटे हैं और अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए रण में उतरे हैं।

Updated: February 14, 2022 11:09:24 am

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार 14 फरवरी को दूसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव सात चरण में पूरा होगा। इस चुनाव में कई उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, इनमें कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो सात समुंदर पार से पढ़ाई कर भारत देश वापस लौटे हैं और अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए रण में उतरे हैं।

UP Assembly Election 2022 Candidates who Studied from Abroad