जब सुषमा स्वराज ने दी थी धमकी- 'सोनिया गांधी पीएम बनीं तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगी

पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और सात बार सांसद रह चुकीं सुषमा स्वराज की गिनती भारतीय राजनीति के तेज-तर्रार वक्ताओं में रही है। एक प्रखर वक्ता होने के साथ ही उन्होंने अपना लोहा एक ऐसे नेता के रूप में मनवाया था, जिनका उनके विरोधी भी सम्मान करते थे। सुषमा स्वराज मजबूत इरादों वाली महिला रहीं हैं। अपने ओजस्वी भाषण में वह जितनी आक्रमक दिखती थीं, निजी जीवन में उतनी ही सौम्य और सरल थीं। हालांकि, जब साल 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद सोनिया गांधी के मुख्यमंत्री बनने और कांग्रेस की सत्ता वापसी की चर्चाएं होनी लगीं, तब सुषमा स्वराज का अलग ही रूप देखने को मिला था। उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया था, जिसे सुनकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। सुषमा स्वराज ने ऐलान कर दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह अपना पद त्याग देंगी। साथ ही बाल मुंडवा कर भिक्षुणी भी बन जाएंगी।

Sushma Swaraj threatened to shave her head if Sonia Gandhi become PM