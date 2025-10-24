Patrika LogoSwitch to English

जालोर

राजस्थान में यहां नेशनल हाईवे बायपास पर बन रहा आर्च ब्रिज, साल के अंत में सरपट दौड़ेंगे वाहन

जालोर के नेशनल हाइवे 325 के बायपास पर लंबित 450 टन के स्टील आर्च ब्रिज के तैयार स्ट्रक्चर को आखिरकार रेलवे क्रॉसिंग पर स्थापित कर लिया गया।

2 min read

जालोर

image

kamlesh sharma

Oct 24, 2025

फोटो पत्रिका

जालोर। जालोर के नेशनल हाइवे 325 के बायपास पर लंबित 450 टन के स्टील आर्च ब्रिज के तैयार स्ट्रक्चर को आखिरकार रेलवे क्रॉसिंग पर स्थापित कर लिया गया। रेलवे प्रशासन को इस कार्य के लिए भेजे गए पत्र के बाद 16 अक्टूबर को यह अनुमति जारी की गई। जिसमें रेलवे इंजीनियरिंग ने 3 घंटे का ब्लॉक दिया। इस तय अवधि में ब्रिज को स्लाइडर कर दूसरे छोर तक स्थापित करना था। मौके पर मौजूद इंजीनियर्स की टीम ने मात्र 45 मिनट में ही इस स्ट्रक्चर को पटरी के दोनों छोर पर बने पीलर पर स्थापित कर दिया गया। अब आगामी चरण में इस पुल के दोनों छोर पर 35-35 मीटर के सीमेंटेड गार्डर लगाए जाएंगे। वहीं पुल के ऊपरी हिस्से पर अब सीसी रोड के लिए फाउंडेशन वर्क शुरु किया जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य होने के साथ काम में तेजी आएगी।

यहां पर अभी काम बाकी, जल्द पूरे होंगे

करीब 15 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाइवे बायपास पर लेटा जवाई नदी पुल के बाद मेजर ब्रिज के दोनों छोर जोडऩे का काम तेजी से चल रहा है। दीपावली के दौरान काम धीमा पड़ा, अब इस काम में भी तेजी आएगी। इधर, सामतीपुरा रोड पर अंडरपास, आर्च ब्रिज तक एप्रोच रोड को जोडऩे के काम भी चल रहे हैं। ये काम भी अब जल्द से जल्द पूरे करने की कवायद चल रही है।

31 दिसंबर तक पूरे होने हैं कार्य

इस बायपास का काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है और उसके बाद हैंडओवर किया जाना है। विभागीय जानकारी के अनुसार महत्वपूर्ण काम पूरे कर लिए गए हैं। अंतिम स्तरीय कार्य बकाया है। जिन्हें पूरा किया जा रहा है। ये काम पूरा होने के साथ ही जालोर शहर को ट्रेफिक रिलिफ मिलेगा।

भविष्य से जुड़ा अहम प्रोजेक्ट

अब तक सभी भारी वाहनों की आवाजाही शहर के भीतर से होती है। ग्रेनाइट ब्लॉक लदे ट्रेलर और ट्रक भी पंचायत समिति से रेलवे स्टेशन, भीनमाल बाइपास होते हुए औद्योगिक क्षेत्रों तक आवाजाही करते हैं। रात में ये भारी वाहन शहर के भीतर से गुजरते हैं। भारी वाहनों की शहर के भीतर से आवाजाही से अक्सर ट्रेफिक व्यवस्था प्रभावित है। इस समस्या का स्थायी समाधान नेशनल हाइवे बायपास से होगा। बायपास पर ट्रेफिक शुरु होने पर भारी वाहनों को आवाजाही को सुगम मार्ग मिल सकेगा।

इन्होंने कहा

जालोर के नेशनल हाइवे बायपास के रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे आर्च ब्रिज के स्ट्रक्चर को स्थापित कर लिया गया है। बकाया काम भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

अणदाराम, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी (एनएच)

Updated on:

24 Oct 2025 02:24 pm

Published on:

24 Oct 2025 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / राजस्थान में यहां नेशनल हाईवे बायपास पर बन रहा आर्च ब्रिज, साल के अंत में सरपट दौड़ेंगे वाहन

जालोर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान में 47 दिन से खुले हैं इस बांध के गेट, 3 साल तक सिंचाई के लिए मिल सकेगा पर्याप्त पानी

जालोर

Asian Youth Games: जालोर के सफाई कर्मचारी की बेटी एशियन यूथ गेम्स में बरसाएगी पंच, मायूसी को बनाया 'ताकत'

Asian Youth Olympic Games
जालोर

Rajasthan: 5 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म, इस वजह से प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या; सबूत मिटाने के लिए जलाया

Girlfriend-Murder-Case
जालोर

Rajasthan Accident: घर के बाहर पटाखे जला रही मासूम को तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया, मौके पर ही दर्दनाक मौत

Bhinmal accident
जालोर

Rajasthan: राजस्थान में आफत बनी यह सड़क, एक दिन में ही 15 बाइकर्स फिसले, 1 के पांव में फ्रैक्चर

Bikers slipped in Jalore
जालोर
