राजस्थान में यहां नेशनल हाईवे बायपास पर बन रहा आर्च ब्रिज, साल के अंत में सरपट दौड़ेंगे वाहन

जालोर। जालोर के नेशनल हाइवे 325 के बायपास पर लंबित 450 टन के स्टील आर्च ब्रिज के तैयार स्ट्रक्चर को आखिरकार रेलवे क्रॉसिंग पर स्थापित कर लिया गया। रेलवे प्रशासन को इस कार्य के लिए भेजे गए पत्र के बाद 16 अक्टूबर को यह अनुमति जारी की गई। जिसमें रेलवे इंजीनियरिंग ने 3 घंटे का ब्लॉक दिया। इस तय अवधि में ब्रिज को स्लाइडर कर दूसरे छोर तक स्थापित करना था। मौके पर मौजूद इंजीनियर्स की टीम ने मात्र 45 मिनट में ही इस स्ट्रक्चर को पटरी के दोनों छोर पर बने पीलर पर स्थापित कर दिया गया। अब आगामी चरण में इस पुल के दोनों छोर पर 35-35 मीटर के सीमेंटेड गार्डर लगाए जाएंगे। वहीं पुल के ऊपरी हिस्से पर अब सीसी रोड के लिए फाउंडेशन वर्क शुरु किया जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य होने के साथ काम में तेजी आएगी।
करीब 15 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाइवे बायपास पर लेटा जवाई नदी पुल के बाद मेजर ब्रिज के दोनों छोर जोडऩे का काम तेजी से चल रहा है। दीपावली के दौरान काम धीमा पड़ा, अब इस काम में भी तेजी आएगी। इधर, सामतीपुरा रोड पर अंडरपास, आर्च ब्रिज तक एप्रोच रोड को जोडऩे के काम भी चल रहे हैं। ये काम भी अब जल्द से जल्द पूरे करने की कवायद चल रही है।
इस बायपास का काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है और उसके बाद हैंडओवर किया जाना है। विभागीय जानकारी के अनुसार महत्वपूर्ण काम पूरे कर लिए गए हैं। अंतिम स्तरीय कार्य बकाया है। जिन्हें पूरा किया जा रहा है। ये काम पूरा होने के साथ ही जालोर शहर को ट्रेफिक रिलिफ मिलेगा।
अब तक सभी भारी वाहनों की आवाजाही शहर के भीतर से होती है। ग्रेनाइट ब्लॉक लदे ट्रेलर और ट्रक भी पंचायत समिति से रेलवे स्टेशन, भीनमाल बाइपास होते हुए औद्योगिक क्षेत्रों तक आवाजाही करते हैं। रात में ये भारी वाहन शहर के भीतर से गुजरते हैं। भारी वाहनों की शहर के भीतर से आवाजाही से अक्सर ट्रेफिक व्यवस्था प्रभावित है। इस समस्या का स्थायी समाधान नेशनल हाइवे बायपास से होगा। बायपास पर ट्रेफिक शुरु होने पर भारी वाहनों को आवाजाही को सुगम मार्ग मिल सकेगा।
जालोर के नेशनल हाइवे बायपास के रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे आर्च ब्रिज के स्ट्रक्चर को स्थापित कर लिया गया है। बकाया काम भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
अणदाराम, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी (एनएच)
