राजस्थान में यहां नेशनल हाईवे बायपास पर बन रहा आर्च ब्रिज, साल के अंत में सरपट दौड़ेंगे वाहन

जालोर। जालोर के नेशनल हाइवे 325 के बायपास पर लंबित 450 टन के स्टील आर्च ब्रिज के तैयार स्ट्रक्चर को आखिरकार रेलवे क्रॉसिंग पर स्थापित कर लिया गया। रेलवे प्रशासन को इस कार्य के लिए भेजे गए पत्र के बाद 16 अक्टूबर को यह अनुमति जारी की गई। जिसमें रेलवे इंजीनियरिंग ने 3 घंटे का ब्लॉक दिया। इस तय अवधि में ब्रिज को स्लाइडर कर दूसरे छोर तक स्थापित करना था। मौके पर मौजूद इंजीनियर्स की टीम ने मात्र 45 मिनट में ही इस स्ट्रक्चर को पटरी के दोनों छोर पर बने पीलर पर स्थापित कर दिया गया। अब आगामी चरण में इस पुल के दोनों छोर पर 35-35 मीटर के सीमेंटेड गार्डर लगाए जाएंगे। वहीं पुल के ऊपरी हिस्से पर अब सीसी रोड के लिए फाउंडेशन वर्क शुरु किया जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य होने के साथ काम में तेजी आएगी।