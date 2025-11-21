भारतमाला का यह हिस्सा बना ‘मौत का एक्सप्रेस-वे’, इन वजह से हो रहे हादसे, ग्रामीणों में रोष

विभागीय उदासीनता के चलते इन हादसों से ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। सांगाणा से अमृतसर तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा कर इसे सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन सांगाणा फाटा से जामनगर तक का महत्वपूर्ण हिस्सा अब तक अधूरा है। यह वही क्षेत्र है जहां सबसे अधिक हादसे हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब तक यह खंड आधिकारिक रूप से सरकार को सौंपा ही नहीं गया है तो इस पर भारी वाहनों का संचालन कैसे हो रहा है। बुधवार शाम को भी गांवड़ी के पास सड़क हादसे में गुजरात के एक व्यक्ति की मौत हो गई।