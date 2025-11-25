Jalore Crime: जालोर में गणपतसिंह हत्याकांड, 9 दिन से भूखी बैठी मां, अब महापड़ाव शुरू

कलक्ट्रेट के समक्ष प्रकरण के खुलासे की मांग को लेकर परिजन, समाज के लोग और अन्य संगठन प्रतिनिधि जुटे। बता दें कि प्रकरण के खुलासे की मांग को लेकर मृतक गणपतसिंह की 80 वर्षीय मां समेत परिजन धरने पर बैठे हैं। धरना-प्रदर्शन के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगे हैं।