Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore Crime: जालोर में गणपतसिंह हत्याकांड, 9 दिन से भूखी बैठी मां, अब महापड़ाव शुरू

Ganpat Singh Murder: जालोर में गणपतसिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर परिजनों का जारी धरना अब सर्व समाज के महापड़ाव में बदल गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 25, 2025

Ganpat Singh murder case, Ganpat Singh murder case in Jalore, Ganpat Singh murder case in Rajasthan, Jalore murder, Rajasthan murder, Jalore crime news

धरना स्थल पर मामले की जानकारी लेेते सांसद। फोटो- पत्रिका

जालोर। मांडोली के गणपतसिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर परिजनों का धरना और भूख हड़ताल 9 दिन से जारी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मंगलवार को सर्व समाज ने महापड़ाव शुरू कर दिया।

कलक्ट्रेट के समक्ष प्रकरण के खुलासे की मांग को लेकर परिजन, समाज के लोग और अन्य संगठन प्रतिनिधि जुटे। बता दें कि प्रकरण के खुलासे की मांग को लेकर मृतक गणपतसिंह की 80 वर्षीय मां समेत परिजन धरने पर बैठे हैं। धरना-प्रदर्शन के बावजूद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगे हैं।

पहले भी हो चुका धरना-प्रदर्शन

गौरतलब है कि 16 माह पूर्व मांडोली में गणपतसिंह की हत्या के बाद परिजनों ने प्रकरण दर्ज करवाया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच-पड़ताल के नाम पर लीपापोती करती रही और आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ परिजन, समाज के लोग इस अवधि के दौरान 4 बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

सांसद पहुंचे, मामले की जानकारी ली

इससे पहले सोमवार को सांसद लुंबाराम चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों से मिले। इस दौरान एसपी शैलेंद्रसिंह इंदौलिया भी मौके पर पहुंचे। सांसद ने घटनाक्रम की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के साथ अब तक की कार्रवाई के बारे में तथ्यात्मक जानकारी ली।

किसानों ने दिया समर्थन

राजस्थान किसान संघर्ष समिति के संयोजक विक्रमसिंह पूनासा भी सोमवार को धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान मामले की जानकारी ली और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जालोर ही नहीं सिरोही से भी किसान महापड़ाव में जुटेंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भजनलाल सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, राजस्थान में अब इन लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर
अजमेर
Rajasthan-Bulldozer-action-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 03:58 pm

Published on:

25 Nov 2025 03:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Crime: जालोर में गणपतसिंह हत्याकांड, 9 दिन से भूखी बैठी मां, अब महापड़ाव शुरू

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sanchore Accident: सांचौर में कैंपर-ट्रक की टक्कर, एक की मौत, दो गंभीर घायल

Road accident, Road accident in Sanchore, Road accident in Rajasthan, Camper-truck accident, Camper-truck accident in Sanchore, Camper-truck accident in Rajasthan, Sanchore news, Rajasthan news
जालोर

Jalore Gram Panchayat: राजस्थान के जालोर में बनीं 128 नई ग्राम पंचायत, यहां देखें पूरी लिस्ट

jalore-Panchayat
जालोर

भारतमाला का यह हिस्सा बना ‘मौत का एक्सप्रेस-वे’, इन वजह से हो रहे हादसे, ग्रामीणों में रोष

जालोर

Jalore: छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को किया सस्पेंड, बदला मुख्यालय

जालोर

Inland Port In Rajasthan: स्वेज की तर्ज पर राजस्थान में बनेगा पहला इनलैंड पोर्ट, 10 हजार करोड़ आएगी लागत; होंगे बड़े फायदे

Inland-port-1
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.