राजस्थान में यहां बन रही 4 लेन चमचमाती सड़क में अड़चन, PWD ने कहा- ट्रांसपोर्टरों ने सड़क पर कर लिया है कब्जा

मार्ग संकरा होने और लगातार हो रहे हादसों की समस्या के समाधान के लिए इस प्रोजेक्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दी थी। कार्य चल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के तृतीय चरण के बाहर मुख्य मार्ग पर ट्रकों का जमावड़ा रहता है। दोनों छोर पर भारी वाहनों की पार्किंग के कारण फोरलेन में क्रमोन्नत होने के बावजूद यह मार्ग 2 लेन ही साबित हो रहा है। दोनों छोर पर सड़क की चौड़ाई बढ़ने के बाद भी ट्रांसपोर्टरों के ट्रकों की पार्किंग के कारण नए हिस्से से कोई वाहन नहीं गुजर पा रहा है।