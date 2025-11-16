Patrika LogoSwitch to English

अलवर

राजस्थान: गुटखा खा रहे युवक ने थूकने के लिए मांगी जगह, गुस्साए यात्री ने चलती ट्रेन से फेंका

खैरथल के पास चलती ट्रेन में हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया।

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 16, 2025

train

Photo: AI generated

अलवर। खैरथल के पास चलती ट्रेन में हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। घटना में घायल हुए युवक की पहचान विजय निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है, जो जयपुर में वेल्डिंग का कार्य करता है।

जानकारी के अनुसार विजय शनिवार को ट्रेन से जयपुर जा रहा था। उसने गुटखा खाया हुआ था और थूकने के लिए पास में बैठे युवक से थोड़ा स्थान देने का अनुरोध किया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और युवक ने गुस्से में विजय को लात मारकर नीचे धकेल दिया। गिरने के दौरान विजय के सिर में गंभीर चोट आई।

घटना की सूचना रेलवे ट्रैक किनारे मौजूद लोगों ने खैरथल स्टेशन और पुलिस को दी। घायल विजय को पहले खैरथल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में उसका उपचार जारी है।

विजय ने बताया कि बिना किसी बड़ी बहस के केवल थोड़ा स्थान मांगने पर ही युवक ने हमला कर दिया। घटना से यात्रियों में दहशत का वातावरण बन गया। सूचना मिलते ही जीआरपी खैरथल ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

कोटा न्यूज़

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान: गुटखा खा रहे युवक ने थूकने के लिए मांगी जगह, गुस्साए यात्री ने चलती ट्रेन से फेंका

