राजस्थान: गुटखा खा रहे युवक ने थूकने के लिए मांगी जगह, गुस्साए यात्री ने चलती ट्रेन से फेंका

जानकारी के अनुसार विजय शनिवार को ट्रेन से जयपुर जा रहा था। उसने गुटखा खाया हुआ था और थूकने के लिए पास में बैठे युवक से थोड़ा स्थान देने का अनुरोध किया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और युवक ने गुस्से में विजय को लात मारकर नीचे धकेल दिया। गिरने के दौरान विजय के सिर में गंभीर चोट आई।