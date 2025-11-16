Rajasthan: 3 दिन पहले जन्मी बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी, श्वानों ने जगह-जगह से नोंचा

बूंदी। बायपास रोड गोशाला के पीछे झाड़ियों में एक मृत नवजात मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार गोशाला के पीछे झाड़ियों में से श्वानों की आवाज आने पर कुछ ग्रामीणों ने जाकर देखा तो एक श्वान ने मृत नवजात को मुंह में दबा रखा था।