Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan: 3 दिन पहले जन्मी बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी, श्वानों ने जगह-जगह से नोंचा

Bundi News: गोशाला के पीछे झाड़ियों में से श्वानों की आवाज आने पर कुछ ग्रामीणों ने जाकर देखा तो एक श्वान ने मृत नवजात को मुंह में दबा रखा था।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Anil Prajapat

Nov 16, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

बूंदी। बायपास रोड गोशाला के पीछे झाड़ियों में एक मृत नवजात मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार गोशाला के पीछे झाड़ियों में से श्वानों की आवाज आने पर कुछ ग्रामीणों ने जाकर देखा तो एक श्वान ने मृत नवजात को मुंह में दबा रखा था।

लोगों ने श्वानों को दूर भगाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर महिला कालिका टीम व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।

पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया बालिका का जन्म तीन दिन पूर्व ही हुआ है। जिसको यहां झाड़ियों में छोड़ दिया गया। जहां सर्दी या श्वान के नोंचने से बच्ची की मौत हो गई। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: अमायरा मौत मामले में आया नया मोड़, माता-पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
जयपुर
Amayra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan: 3 दिन पहले जन्मी बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी, श्वानों ने जगह-जगह से नोंचा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसबर तक करवाना अनिवार्य

Rajasthan pensioners Big News 31 December annual physical verification is mandatory
बूंदी

राजस्थानी गीतों पर दी मनमोहक प्रस्तुतियां, किया पुरस्कृत

राजस्थानी गीतों पर दी मनमोहक प्रस्तुतियां, किया पुरस्कृत
बूंदी

एक हजार शिक्षक लगे सर्वे में, स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, शिक्षण कार्य से ज्यादा फील्ड में दे रहे ड्यूटी

एक हजार शिक्षक लगे सर्वे में, स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, शिक्षण कार्य से ज्यादा फील्ड में दे रहे ड्यूटी
बूंदी

लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण में तंबाकू मुक्त विद्यालय का लिया संकल्प

लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण में तंबाकू मुक्त विद्यालय का लिया संकल्प
बूंदी

केशवरायपाटन पालिका की सम्पति होगी नीलाम

केशवरायपाटन पालिका की सम्पति होगी नीलाम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.