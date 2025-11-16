Rajasthan: 3 दिन पहले जन्मी बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी, श्वानों ने जगह-जगह से नोंचा

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
बूंदी। बायपास रोड गोशाला के पीछे झाड़ियों में एक मृत नवजात मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार गोशाला के पीछे झाड़ियों में से श्वानों की आवाज आने पर कुछ ग्रामीणों ने जाकर देखा तो एक श्वान ने मृत नवजात को मुंह में दबा रखा था।
लोगों ने श्वानों को दूर भगाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर महिला कालिका टीम व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया।
पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया बालिका का जन्म तीन दिन पूर्व ही हुआ है। जिसको यहां झाड़ियों में छोड़ दिया गया। जहां सर्दी या श्वान के नोंचने से बच्ची की मौत हो गई। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग