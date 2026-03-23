जालोर-जयपुर-दिल्ली तक ट्रेन का मामला; सोशल मीडिया पर वायरल लेटर, जानें सच्चाई क्या है?

जालोर रेलवे स्टेशन: फोटो पत्रिका
जालोर। समदड़ी-भीलड़ी वाया जालोर, पाली, अजमेर, जयपुर नई दिल्ली तक सीधी नियमित रेल सेवा का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। पश्मिची राजस्थान के सीपीटीएम की ओर से 11 मार्च 2026 को रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को भेजा गया यह पत्र वायरल हुआ है। जिसके आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही देश और प्रदेश की राजधानी तक नियमित रेल सेवा का संचालन हो सकेगा।
यह वायरल पत्र इसलिए पुख्ता माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने समदड़ी-भीलड़ी वाया जालोर-पाली होते हुए जयपुर दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आगामी कुछ माह में ये ट्रेन इस तय रूट से चलेगी। ऐसा नहीं होने पर रेल रूट के यात्रियों ने इस घोषणा पर सवालिया निशान भी खड़े किए थे। मामले में जोधपुर मंडल और अहमदाबाद मंडल के रेलवे पीआरओ ने भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने से इनकार किया है।
वायरल पत्र के बारे में जोधपुर मंडल के अधिकारियों से संपर्क किया गया। उनका कहना है कि टे्रन संचालित होने के लिए डिमांड है, लेकिन अभी तक टे्रन शुरु होने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।
9 मार्च को वेस्टर्न रेलवे मुंबई हैड क्वार्टर से यह पत्र जारी हुआ। इसके बाद इस टे्रन के संचालन के लिए रैक की उपलब्धता रूट की चर्चा, स्टेशन स्टॉपेज समेत अन्य चर्चा के लिए यह अहम प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को सीपीटीएम के जरिए भेजा गया है।
वायरल लेटर के अनुसार गांधीधाम, मारवाड़ जंक्शन, लूनी में रैक रिवर्सल होगा। इसी तरह गांधीधाम, मारवाड़ जंक्शन और लूनी में कोच वॉटरिंग भी होगी।
भुज से सुबह 11.50 बजे रवानगी। इसके बाद शाम 5.50 बजे भीलड़ी, रात 8.25 बजे जालोर, रात 10.50 बजे लूनी, देर रात 1 बजे मारवाड़ जंक्शन, अल सवेरे 4.05 बजे अजमेर, 4.30 बजे मदार जंक्शन, सुबह 6.20 बजे जयपुर, सुबह 11.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट का कुल किलोमीटर 1238 होगा। वायरल लेटर के अनुसार यह टे्रन दोपहर 3.30 बजे दिल्ली से रवाना होगी। रात 9.15 बजे जयपुर, रात 11.40 बजे अजमेर, अल सवेरे 2.20 बजे मारवाड़ जंक्शन, सुबह 4.10 बजे लूनी, सुबह 6.42 बजे जालोर और शाम 6.45 बजे भुज पहुंचेगी।
समदड़ी भीलड़ी रेल खंड मीटर गेज से ब्रॉडगेज होने के बाद 14 अक्टूबर 2010 को पहली बार यात्री गाड़ी चली। इसके बाद कई लंबी दूरी की टे्रनें इस रेल खंड के लिए घोषित की गई, लेकिन चल नहीं पाई। वर्तमान में ये अन्य रूट पर चल रही है। स्वयं रेल मंत्री की घोषणा के बाद छह माह गुजरने के बाद भी राजनीतिक इच्छा शक्ति से मामला अटका हुआ है।
समदड़ी-भीलड़ी वाया जालोर जयपुर-दिल्ली तक सीधी रेल सेवा के लिए अभी तक मुख्यालय से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
पुरुषोत्तम पेरिवाल, पीआरओ, जोधपुर
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