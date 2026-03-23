जालोर-जयपुर-दिल्ली तक ट्रेन का मामला; सोशल मीडिया पर वायरल लेटर, जानें सच्चाई क्या है?

भुज से सुबह 11.50 बजे रवानगी। इसके बाद शाम 5.50 बजे भीलड़ी, रात 8.25 बजे जालोर, रात 10.50 बजे लूनी, देर रात 1 बजे मारवाड़ जंक्शन, अल सवेरे 4.05 बजे अजमेर, 4.30 बजे मदार जंक्शन, सुबह 6.20 बजे जयपुर, सुबह 11.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट का कुल किलोमीटर 1238 होगा। वायरल लेटर के अनुसार यह टे्रन दोपहर 3.30 बजे दिल्ली से रवाना होगी। रात 9.15 बजे जयपुर, रात 11.40 बजे अजमेर, अल सवेरे 2.20 बजे मारवाड़ जंक्शन, सुबह 4.10 बजे लूनी, सुबह 6.42 बजे जालोर और शाम 6.45 बजे भुज पहुंचेगी।