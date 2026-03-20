गणपत सिंह हत्याकांड: कत्ल के बाद बीवी को लेकर जोधपुर भागा कातिल, पुलिस को उलझाने के लिए रचा ससुर की बीमारी का ड्रामा

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वारदात के बाद खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लोकेशन बदलने और सहानुभूति बटोरने का सहारा लिया। जांच में सामने आया है कि 27 अगस्त की रात को जब गणपत सिंह की हत्या हुई, तब आरोपी गजेंद्र मांडोली गांव में ही मौजूद था। अपनी संलिप्तता छुपाने के लिए वह अगली सुबह यानी 28 अगस्त को तड़के ही अपनी पत्नी के साथ जोधपुर के लिए रवाना हो गया।