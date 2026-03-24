Good News : नैनीताल-कैंचीधाम का सफर होगा आसान, जालोर होकर चलेगी लालकुआं-राजकोट ट्रेन

यह ट्रेन लालकुआं से प्रत्येक रविवार को दोपहर 12.35 बजे रवाना होकर सोमवार को जयपुर स्टेशन पर मध्यरात्रि 12.35 बजे पहुंचेगी। यहां से रात 12.45 बजे प्रस्थान करके शाम 6.10 बजे राजकोट पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 05046 राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 6 अप्रेल से 27 अप्रेल तक (4 ट्रिप) राजकोट से प्रत्येक सोमवार को 22.30 बजे रवाना होगी। मंगलवार को जयपुर स्टेशन पर शाम 4.25 बजे आगमन व शाम 4.35 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बुधवार को सुबह 5.15 बजे लालकुआं पहुंचेगी।