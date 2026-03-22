Jalore News: सोशल मीडिया पर छाया जालोर का लड़का, हरीश ने जैवलिन थ्रो में बनाई अपनी पहचान

ग्रामीणों जितेन्द्र दवे सराना व मनोहर सिंह राठौड़ के अनुसार हरिश के बड़े भाई खेताराम पहले ही जालोर जिला स्तर पर भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। भाई की उपलब्धि और शिक्षक के मार्गदर्शन ने हरिश को खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हरिश ने बताया कि विद्यालय में एक दिन शिक्षक का प्रदर्शन देखकर उन्होंने भी भाला फेंक खिलाड़ी बनने का संकल्प लिया था। आज वही संकल्प उन्हें निरंतर आगे बढ़ा रहा है।