Jalore: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जोधपुर-साबरमती ट्रेन का अब जैसलमेर तक संचालन, नहीं बदलनी होगी ट्रेन

इस ट्रेन का रूट जालोर से होकर गुजरने के कारण क्षेत्र के यात्रियों को सीधे जैसलमेर तक यात्रा करने के लिए ट्रेन उपलब्ध हो सकेगी। अब तक यात्रियों को जोधपुर या अन्य स्टेशनों पर बदलना पड़ता था, लेकिन इस विस्तार के बाद सफर और भी सुगम हो जाएगा।

रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, और जल्द ही ट्रेन के शेड्यूल की आधिकारिक तारीख भी घोषित की जाएगी। इस फैसले से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आवागमन को नई गति मिलने की उम्मीद है, खासकर जैसलमेर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल तक सीधी पहुंच बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।