जालोर

Jalore News: म्यूटेशन के बदले रिश्वत लेते बागरा पटवारी गिरफ्तार, एसीबी ने 18 हजार रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जालोर इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागरा के पटवारी पूरणमल को 18 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कृषि भूमि के म्यूटेशन के बदले परिवादी से 20 हजार रुपए की मांग कर रहा था।

जालोर

image

Arvind Rao

Jan 14, 2026

Jalore News

पूरणमल (फोटो- पत्रिका)

Jalore News: जालोर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जालोर इकाई ने बुधवार को बागरा पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी की पहचान पूरणमल के रूप में हुई है, जो पटवार हल्का बागरा, तहसील एवं जिला जालोर में पदस्थ है। एसीबी टीम ने उसे कृषि भूमि के म्यूटेशन के बदले 18 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि जालोर इकाई को शिकायत प्राप्त हुई थी कि पटवारी पूरणमल द्वारा परिवादी की बागरा स्थित कृषि भूमि का म्यूटेशन दर्ज करने के एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत नहीं देने पर पटवारी परिवादी को लगातार परेशान कर रहा था और जानबूझकर काम में देरी कर रहा था।

शिकायत की प्रारंभिक जांच और सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी चौकी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी पटवारी ने परिवादी से 18 हजार रुपए रिश्वत के रूप में स्वीकार किए, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक राजेश सिंह के निर्देशन में आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही भ्रष्टाचार के नेटवर्क और अन्य संभावित लेन-देन की जानकारी जुटाने के लिए आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई भी जारी है। एसीबी ने आमजन से भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

Published on:

14 Jan 2026 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: म्यूटेशन के बदले रिश्वत लेते बागरा पटवारी गिरफ्तार, एसीबी ने 18 हजार रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा

जालोर

राजस्थान न्यूज़

