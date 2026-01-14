Jalore News: म्यूटेशन के बदले रिश्वत लेते बागरा पटवारी गिरफ्तार, एसीबी ने 18 हजार रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा

शिकायत की प्रारंभिक जांच और सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। जोधपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एसीबी चौकी जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी पटवारी ने परिवादी से 18 हजार रुपए रिश्वत के रूप में स्वीकार किए, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।