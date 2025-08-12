12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

राजस्थान पुलिस का कारनामा… दुपहिया वाहन पर बना दिया सीट बेल्ट का चालान, कॉपी हुई वायरल

राजस्थान के जलोर जिले में इन दिनों एक चालान की कॉपी तेजी से वायरल हो रही है। यह ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन चालान है, जिसमें बाइक सवार को सीट बेल्ट नहीं पहनने का चालान काट दिया गया।

जालोर

Kamal Mishra

Aug 12, 2025

chalan
चालान की कॉपी (फोटो-पत्रिका)

जालोर। राजस्थान पुलिस की जालोर जिले में चालान की कार्रवाई सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रदेशभर में चर्चा बन गई। यहां की करड़ा पुलिस ने एक बाइक सवार का सीट बेल्ट नहीं लगा होने का 1 हजार रुपए का चालान कर दिया।

करड़ा पुलिस ने बाइक सवार खेताराम को रुकवाया। सीट बेल्ट नहीं लगा होने का 1 हजार रुपए का चालान थमा दिया। इस कार्रवाई में काटी गई रसीद की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला 9 अगस्त का बताया जा रहा है। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसे देख लोग हैरानी जता रहे, क्योंकि सीट बेल्ट बाइक में होती ही नहीं। बल्कि, ये चौपहिया वाहनों में होती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ‘आटा-साटा’ विवाद, बेटी नहीं भेजने पर बौखलाया दामाद, सास को मारी गोली
जोधपुर
firing in Jodhpur

गलती से लिखा गया सीटबेल्ट

चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस स्टाफ बचाव की मुद्रा में नजर आया। करड़ा थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि मामला 9 अगस्त का है। करड़ा पुलिस ने बाइक सवार खेताराम को रुकवाया था। इस दौरान हेलमेट नहीं होने की वजह से चालान काटा गया था।

उन्होंने बताया कि चालान तो हेलमेट नहीं लगा होने पर ही किया गया था, लेकिन राशि जमा करवाने की रसीद में स्टाफ ने भूलवश हेलमेट नहीं होने के बजाय सीट बेल्ट नहीं लगा होने का उल्लेख किया।

जुर्माना राशि बराबर

करड़ा थानाधिकारी का कहना है कि यातायात नियमों की पालना के तहत विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट चलाने और कार या अन्य वाहन बिना सीट बेल्ट चलाने पर दोनों की जुर्माना राशि 1 हजार रुपए ही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: CMO को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला झुंझुनूं से गिरफ्तार, आरोपी ने नशे की हालत में किया था कॉल
झुंझुनू
Sanwarmal-Saini

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

picture viral

viral news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 09:22 am

Published on:

12 Aug 2025 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / राजस्थान पुलिस का कारनामा… दुपहिया वाहन पर बना दिया सीट बेल्ट का चालान, कॉपी हुई वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.