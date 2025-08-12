राजस्थान पुलिस का कारनामा… दुपहिया वाहन पर बना दिया सीट बेल्ट का चालान, कॉपी हुई वायरल

जालोर। राजस्थान पुलिस की जालोर जिले में चालान की कार्रवाई सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रदेशभर में चर्चा बन गई। यहां की करड़ा पुलिस ने एक बाइक सवार का सीट बेल्ट नहीं लगा होने का 1 हजार रुपए का चालान कर दिया।
करड़ा पुलिस ने बाइक सवार खेताराम को रुकवाया। सीट बेल्ट नहीं लगा होने का 1 हजार रुपए का चालान थमा दिया। इस कार्रवाई में काटी गई रसीद की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला 9 अगस्त का बताया जा रहा है। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसे देख लोग हैरानी जता रहे, क्योंकि सीट बेल्ट बाइक में होती ही नहीं। बल्कि, ये चौपहिया वाहनों में होती है।
चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस स्टाफ बचाव की मुद्रा में नजर आया। करड़ा थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि मामला 9 अगस्त का है। करड़ा पुलिस ने बाइक सवार खेताराम को रुकवाया था। इस दौरान हेलमेट नहीं होने की वजह से चालान काटा गया था।
उन्होंने बताया कि चालान तो हेलमेट नहीं लगा होने पर ही किया गया था, लेकिन राशि जमा करवाने की रसीद में स्टाफ ने भूलवश हेलमेट नहीं होने के बजाय सीट बेल्ट नहीं लगा होने का उल्लेख किया।
करड़ा थानाधिकारी का कहना है कि यातायात नियमों की पालना के तहत विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट चलाने और कार या अन्य वाहन बिना सीट बेल्ट चलाने पर दोनों की जुर्माना राशि 1 हजार रुपए ही है।