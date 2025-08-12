राजस्थान पुलिस का कारनामा… दुपहिया वाहन पर बना दिया सीट बेल्ट का चालान, कॉपी हुई वायरल

करड़ा पुलिस ने बाइक सवार खेताराम को रुकवाया। सीट बेल्ट नहीं लगा होने का 1 हजार रुपए का चालान थमा दिया। इस कार्रवाई में काटी गई रसीद की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला 9 अगस्त का बताया जा रहा है। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसे देख लोग हैरानी जता रहे, क्योंकि सीट बेल्ट बाइक में होती ही नहीं। बल्कि, ये चौपहिया वाहनों में होती है।