12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan: CMO को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला झुंझुनूं से गिरफ्तार, आरोपी ने नशे की हालत में किया था कॉल

CMO Rajasthan Bomb Threat: जांच के दौरान पता चला कि धमकी भरा कॉल झुंझुनूं से किया गया था। इसके बाद झुंझुनूं पुलिस की मदद से आरोपी सांवरमल सैनी को गिरफ्तार किया।

झुंझुनू

Anil Prajapat

Aug 12, 2025

Sanwarmal-Saini
Play video
सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी। फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को सोमवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंची और सीएमओ परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

जांच के दौरान पता चला कि धमकी भरा कॉल झुंझुनूं से किया गया था। झुंझुनूं पुलिस को कॉल करने वाले का नंबर और लोकेशन भेजी गई, जिसके आधार पर गुढ़ा स्थित बड़ागांव निवासी सांवरमल सैनी (50) को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Assembly Session: एक सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र, पेपर लीक सहित इन मुद्दों पर हंगामा होना तय
जयपुर
Rajasthan-Legislative-Assembly

डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया, जिसमें सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तत्काल सीएमओ की तलाशी ली गई। साथ ही, तकनीकी टीम ने कॉलर की पहचान कर झुंझुनूं पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया।

आरोपी को नशे की लत

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी को नशे की लत है और नशे में ही उसने यह कॉल किया। जांच में सामने आया कि सांवरमल सैनी झुंझुनूं के बीड़ स्थित आश्रम में एक संत के पास रहता है। उसके खिलाफ 2011 में गुढ़ागौड़जी में चोरी का मामला भी दर्ज हुआ था। उससे यह भी पूछताछ की जा रही है कि धमकी में किसी और की भूमिका तो नहीं है।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam: 2019 में खोले गए थे बीसलपुर बांध के सबसे अधिक गेट, फिर भी नहीं टूटा था 2016 का यह रिकॉर्ड
टोंक
Bisalpur-Dam-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 08:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: CMO को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला झुंझुनूं से गिरफ्तार, आरोपी ने नशे की हालत में किया था कॉल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.