Rajasthan: CMO को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला झुंझुनूं से गिरफ्तार, आरोपी ने नशे की हालत में किया था कॉल

झुंझुनूं। सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को सोमवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंची और सीएमओ परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
जांच के दौरान पता चला कि धमकी भरा कॉल झुंझुनूं से किया गया था। झुंझुनूं पुलिस को कॉल करने वाले का नंबर और लोकेशन भेजी गई, जिसके आधार पर गुढ़ा स्थित बड़ागांव निवासी सांवरमल सैनी (50) को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया, जिसमें सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तत्काल सीएमओ की तलाशी ली गई। साथ ही, तकनीकी टीम ने कॉलर की पहचान कर झुंझुनूं पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी को नशे की लत है और नशे में ही उसने यह कॉल किया। जांच में सामने आया कि सांवरमल सैनी झुंझुनूं के बीड़ स्थित आश्रम में एक संत के पास रहता है। उसके खिलाफ 2011 में गुढ़ागौड़जी में चोरी का मामला भी दर्ज हुआ था। उससे यह भी पूछताछ की जा रही है कि धमकी में किसी और की भूमिका तो नहीं है।