Rajasthan: CMO को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला झुंझुनूं से गिरफ्तार, आरोपी ने नशे की हालत में किया था कॉल

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी को नशे की लत है और नशे में ही उसने यह कॉल किया। जांच में सामने आया कि सांवरमल सैनी झुंझुनूं के बीड़ स्थित आश्रम में एक संत के पास रहता है। उसके खिलाफ 2011 में गुढ़ागौड़जी में चोरी का मामला भी दर्ज हुआ था। उससे यह भी पूछताछ की जा रही है कि धमकी में किसी और की भूमिका तो नहीं है।