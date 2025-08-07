Bisalpur Dam: 2019 में खोले गए थे बीसलपुर बांध के सबसे अधिक गेट, फिर भी नहीं टूटा था 2016 का यह रिकॉर्ड

इस बार पहली बार बांध जुलाई में छलका है। वहीं बांध से बीते चौदह दिनों से पानी की निकासी जारी है। साथ ही मानसून की अभी विदाई भी नही हुई है ऐसे में इस बार बीसलपुर बांध तीसरा रेकॉर्ड टूटने की सम्भावनाएं व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि बांध बनने के बाद से लेकर अब तक बांध के कुल 18 गेट कभी नहीं खुले है। अब तक गेट संख्या 1 से 17 तक ही खुले है।गेट संख्या 18 आज तक नहीं खुला है। वहीं बांध से जब- जब भी पानी की निकासी शुरू की गई। सबसे पहले गेट संख्या 9 या फिर 10 को खोलकर की गई है। क्यों कि बांध में कुल 18 गेट है जो 14 म 15 मीटर साइज की लम्बाई चौड़ाई में बने हैं। जिसमें दोनों गेट बांध के मध्य में पड़ते है इसलिए शुरूआत में इन्हीं गेटों को खोलकर जल निकासी की शुरूआत की जाती रही है।