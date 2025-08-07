7 अगस्त 2025,

गुरुवार

टोंक

Bisalpur Dam: 2019 में खोले गए थे बीसलपुर बांध के सबसे अधिक गेट, फिर भी नहीं टूटा था 2016 का यह रिकॉर्ड

Bisalpur Dam Update: राजधानी जयपुर ​सहित तीन जिलों की लाइफ लाइन माने जाने वाले बीसलपुर बांध से लगातार 15वें दिन गुरुवार को भी बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।

टोंक

Anil Prajapat

Aug 07, 2025

Bisalpur-Dam-1
Play video
बीसलपुर बांध से बनास नदी में बहते पानी को निहारते लोग। फोटो: पत्रिका

Bisalpur Dam: राजधानी जयपुर ​सहित तीन जिलों की लाइफ लाइन माने जाने वाला बीसलपुर बांध बनने से लेकर अब तक इस बार 8वीं बार छलक रहा है। बीसलपुर बांध से लगातार 15वें दिन पानी की निकासी जारी है। गुरुवार बांध के गेट संख्या 9 को 0.25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बीसलपुर बांध बनने के बाद पूर्व में दो बार रेकॉर्ड तोड़ चुका है। जिसमें पहला रेकॉर्ड 2016 में जब बांध से अब तक की सर्वाधिक पानी की निकासी की जा चुकी है। 2016 में बांध से 45 दिन तक निकासी जारी रही थी जिसमें 134.238 टीएमसी पानी छोड़ा गया था। जो बांध की जलभराव क्षमता से चार गुना से भी अधिक है।

वहीं दूसरा रेकॉर्ड 2019 के दौरान टूट चुका है। जिसमें बांध बनने से लेकर अब तक सबसे अधिक गेट संख्या 1 से 17 तक खोले गए वहीं पानी की निकासी भी सबसे अधिक समय 64 दिनों तक जारी रही है। मगर फिर भी बांध से पानी की सर्वाधिक निकासी का 2016 का रिकॉर्ड नहीं टूटा है।

सहायक नदी त्रिवेणी से हो रही आवक

बीसलपुर बांध से बनास नदी में पानी की निकासी लगातार जारी है। बांध के गेट संख्या 9 को 0.25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में लगातार 3 दिन से 1500 से ज्यादा क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध का गेज पूर्ण जलभराव 315.50 आरएल मीटर रखते हुए अतिरिक्त पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। जलभराव में सहायक त्रिवेणी का गेज लगातार घटकर 3.00 मीटर रह गया है।

8वीं बार छलक रहा बीसलपुर बांध

क्रम संख्यातारीखनिकासी की अवधि (दिन)खुले गेटों की संख्यानिकासी मात्रा (टीएमसी)
पहली बार11 अगस्त 200423426.10
दूसरी बार19 अगस्त 200621643.25
तीसरी बार11 अगस्त 201447411.202
चौथी बार9 अगस्त 2016458134.238
पाँचवीं बार19 अगस्त 20196417 (1‑17 तक)93.605
छठी बार26 अगस्त 202240413.246
सातवीं बार6 सितंबर 202434631.433
आठवीं बार24 जुलाई 2025 (तक जारी)624.298 (अब तक)

पहली बार बांध जुलाई में लबालब

इस बार पहली बार बांध जुलाई में छलका है। वहीं बांध से बीते चौदह दिनों से पानी की निकासी जारी है। साथ ही मानसून की अभी विदाई भी नही हुई है ऐसे में इस बार बीसलपुर बांध तीसरा रेकॉर्ड टूटने की सम्भावनाएं व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि बांध बनने के बाद से लेकर अब तक बांध के कुल 18 गेट कभी नहीं खुले है। अब तक गेट संख्या 1 से 17 तक ही खुले है।गेट संख्या 18 आज तक नहीं खुला है। वहीं बांध से जब- जब भी पानी की निकासी शुरू की गई। सबसे पहले गेट संख्या 9 या फिर 10 को खोलकर की गई है। क्यों कि बांध में कुल 18 गेट है जो 14 म 15 मीटर साइज की लम्बाई चौड़ाई में बने हैं। जिसमें दोनों गेट बांध के मध्य में पड़ते है इसलिए शुरूआत में इन्हीं गेटों को खोलकर जल निकासी की शुरूआत की जाती रही है।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

07 Aug 2025 02:23 pm

Bisalpur Dam: 2019 में खोले गए थे बीसलपुर बांध के सबसे अधिक गेट, फिर भी नहीं टूटा था 2016 का यह रिकॉर्ड

