Bisalpur Dam: 2019 में खोले गए थे बीसलपुर बांध के सबसे अधिक गेट, फिर भी नहीं टूटा था 2016 का यह रिकॉर्ड

Bisalpur Dam: राजधानी जयपुर सहित तीन जिलों की लाइफ लाइन माने जाने वाला बीसलपुर बांध बनने से लेकर अब तक इस बार 8वीं बार छलक रहा है। बीसलपुर बांध से लगातार 15वें दिन पानी की निकासी जारी है। गुरुवार बांध के गेट संख्या 9 को 0.25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बीसलपुर बांध बनने के बाद पूर्व में दो बार रेकॉर्ड तोड़ चुका है। जिसमें पहला रेकॉर्ड 2016 में जब बांध से अब तक की सर्वाधिक पानी की निकासी की जा चुकी है। 2016 में बांध से 45 दिन तक निकासी जारी रही थी जिसमें 134.238 टीएमसी पानी छोड़ा गया था। जो बांध की जलभराव क्षमता से चार गुना से भी अधिक है।
वहीं दूसरा रेकॉर्ड 2019 के दौरान टूट चुका है। जिसमें बांध बनने से लेकर अब तक सबसे अधिक गेट संख्या 1 से 17 तक खोले गए वहीं पानी की निकासी भी सबसे अधिक समय 64 दिनों तक जारी रही है। मगर फिर भी बांध से पानी की सर्वाधिक निकासी का 2016 का रिकॉर्ड नहीं टूटा है।
बीसलपुर बांध से बनास नदी में पानी की निकासी लगातार जारी है। बांध के गेट संख्या 9 को 0.25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में लगातार 3 दिन से 1500 से ज्यादा क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध का गेज पूर्ण जलभराव 315.50 आरएल मीटर रखते हुए अतिरिक्त पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। जलभराव में सहायक त्रिवेणी का गेज लगातार घटकर 3.00 मीटर रह गया है।
|क्रम संख्या
|तारीख
|निकासी की अवधि (दिन)
|खुले गेटों की संख्या
|निकासी मात्रा (टीएमसी)
|पहली बार
|11 अगस्त 2004
|23
|4
|26.10
|दूसरी बार
|19 अगस्त 2006
|21
|6
|43.25
|तीसरी बार
|11 अगस्त 2014
|47
|4
|11.202
|चौथी बार
|9 अगस्त 2016
|45
|8
|134.238
|पाँचवीं बार
|19 अगस्त 2019
|64
|17 (1‑17 तक)
|93.605
|छठी बार
|26 अगस्त 2022
|40
|4
|13.246
|सातवीं बार
|6 सितंबर 2024
|34
|6
|31.433
|आठवीं बार
|24 जुलाई 2025 (तक जारी)
|—
|6
|24.298 (अब तक)
इस बार पहली बार बांध जुलाई में छलका है। वहीं बांध से बीते चौदह दिनों से पानी की निकासी जारी है। साथ ही मानसून की अभी विदाई भी नही हुई है ऐसे में इस बार बीसलपुर बांध तीसरा रेकॉर्ड टूटने की सम्भावनाएं व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि बांध बनने के बाद से लेकर अब तक बांध के कुल 18 गेट कभी नहीं खुले है। अब तक गेट संख्या 1 से 17 तक ही खुले है।गेट संख्या 18 आज तक नहीं खुला है। वहीं बांध से जब- जब भी पानी की निकासी शुरू की गई। सबसे पहले गेट संख्या 9 या फिर 10 को खोलकर की गई है। क्यों कि बांध में कुल 18 गेट है जो 14 म 15 मीटर साइज की लम्बाई चौड़ाई में बने हैं। जिसमें दोनों गेट बांध के मध्य में पड़ते है इसलिए शुरूआत में इन्हीं गेटों को खोलकर जल निकासी की शुरूआत की जाती रही है।