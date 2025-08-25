Rajasthan: फर्जीवाड़े से नौकरी, SOG की सिफारिश पर बाड़मेर जिले के 5 साल में नियुक्त शिक्षकों की रिपोर्ट होगी तैयार

जालोर। नकल गिरोह से जुड़ाव रखने के साथ फर्जीवाड़े से शिक्षक की नौकरी हासिल करने के मामले में अब बाड़मेर जिले की लिस्टिंग होगी। पांच साल में नियुक्ति पाने वाले इन कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच के साथ रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर सीताराम जाट ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए जिले के 10 प्रधानाचार्य-व्याख्याता को नियुक्त किया है।