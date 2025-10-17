Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Jalore Crime: जालोर में गाड़ी से टक्कर मार वाहन किए क्षतिग्रस्त, इलाके में दहशत, पीड़ित ने ऐसे बचाई अपनी जान

पुलिस ने बताया कि पीड़ित जीतेंद्र दोपहर के समय होटल पर खाना खा रहा था। इस दौरान रूपेंद्र सिंह, पवन, कुदरत सिंह समेत 10 से 15 लोग गाड़ियों में सवार होकर आए और उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर तोड़फोड़ की।

2 min read

जालोर

image

Rakesh Mishra

Oct 17, 2025

jalore crime

हमले के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ी। फोटो- पत्रिका

जालोर। औद्योगिक क्षेत्र तृतीय चरण में गाड़ियों में सवार होकर आए युवकों ने एक गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आनन-फानन में हुए इस घटनाक्रम से लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस के अनुसार जितेंद्र कुमार माली औद्योगिक क्षेत्र तृतीय चरण में एक होटल में खाना खा रहा था। इस दौरान उसकी कार पर फिल्मी स्टाइल में हमला हुआ।

इसके बाद गाड़ी मालिक ने एक कमरे को भीतर से लॉक कर जान बचाई। घटनाक्रम के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आक्रोशित लोग कोतवाली थाने पहुंचे। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन थाने पहुंचे। मामले के अनुसार जीतेंद्र दोपहर के समय होटल पर खाना खा रहा था। इस दौरान रूपेंद्र सिंह, पवन, कुदरत सिंह समेत 10 से 15 लोग गाड़ियों में सवार होकर आए और उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर तोड़फोड़ की। बता दें कुछ दिन पहले पुराना बस स्टैंड में एक शराब की दुकान पर जेसीबी से हमला हुआ था, जिसमें आरोपी जीतेंद्र ही था।

अन्य गाड़ियां भी हुईं क्षतिग्रस्त

औद्योगिक क्षेत्र तृतीय चरण में घटनाक्रम के दौरान लोग भयभीत हो गए। इस दौरान एक स्कूटर और कार भी चपेट में आ गई, जिससे वे भी क्षतिग्रस्त हुईं। मामले में जितेंद्र की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया।

लेटा गांव से जुड़ा बताया जा रहा मामला

सीआई अरविंद कुमार का कहना है कि दो दिन पूर्व लेटा गांव में कोई विवाद हुआ था, जिसमें रूपेंद्र सिंह ने परिवाद पेश किया था। उसने जितेंद्र कुमार समेत 15 से 20 जनों पर हमले का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट पेश की थी। आरोप था कि साथी पूनाराम से मारपीट की गई।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

मामले की जांच चल रही है। घटनाक्रम में फायरिंग के आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर भी हर पक्ष से जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक घटना का कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है।

  • गौतम जैन, पुलिस उप अधीक्षक, जालोर

