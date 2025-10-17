Jalore Crime: जालोर में गाड़ी से टक्कर मार वाहन किए क्षतिग्रस्त, इलाके में दहशत, पीड़ित ने ऐसे बचाई अपनी जान

इसके बाद गाड़ी मालिक ने एक कमरे को भीतर से लॉक कर जान बचाई। घटनाक्रम के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आक्रोशित लोग कोतवाली थाने पहुंचे। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक गौतम जैन थाने पहुंचे। मामले के अनुसार जीतेंद्र दोपहर के समय होटल पर खाना खा रहा था। इस दौरान रूपेंद्र सिंह, पवन, कुदरत सिंह समेत 10 से 15 लोग गाड़ियों में सवार होकर आए और उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर तोड़फोड़ की। बता दें कुछ दिन पहले पुराना बस स्टैंड में एक शराब की दुकान पर जेसीबी से हमला हुआ था, जिसमें आरोपी जीतेंद्र ही था।