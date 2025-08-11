11 अगस्त 2025,

सोमवार

जालोर

Jalore News: सूखे कुएं में गिरने से युवक की मौत, शव देखकर बेसुध हुए माता-पिता

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जब शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। माता-पिता बेसुध हो गए।

जालोर

Rakesh Mishra

Aug 11, 2025

मृतक गोपाराम। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के सायला शहर में रेवतड़ा बाइपास रोड स्थित भीलवाड़ी क्षेत्र में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ी क्षेत्र में एक खेत में सूखा कुआं है। देर शाम को युवक के इसमें गिरने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अंधेरा होने से रात्रि को कुएं में व्यक्ति को खोजने में दिक्कत हुई।

बाद में स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से टॉर्च की रोशनी कर रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू में युवक गोपाराम पुत्र गणेशाराम भील को कुएं में उतारा, जिसने अंदर पहुंच कर व्यक्ति को रस्सी से बांधा और बाहर निकला। जिसे निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां पर डॉक्टर भीमनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में टीम ने उपचार शुरू किया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मृतक की पहचान सायला निवासी वेलाराम पुत्र जयंतीलाल सरगरा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।

मृतक अविवाहित, मजदूरी का कार्य करता था

मृतक वेलाराम अविवाहित था। उसकी एक बहिन है। जिसकी शादी हो गई है। मृतक मजदूरी का कार्य करता था, जिससे परिवार का गुजारा होता था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जब शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। माता-पिता बेसुध हो गए।

पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज

मृतक के पिता जयंतीलाल पुत्र प्रतापराम सरगरा ने अपने पुत्र वेलाराम के मजदूरी से शाम को बोरडी वाला बेरे से होते हुए घर आते समय अंधेरे के कारण सूने कुएं में गिरने की रिपोर्ट दी है। जिसकी उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर की।

Published on:

11 Aug 2025 03:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: सूखे कुएं में गिरने से युवक की मौत, शव देखकर बेसुध हुए माता-पिता

