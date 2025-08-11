Jalore News: सूखे कुएं में गिरने से युवक की मौत, शव देखकर बेसुध हुए माता-पिता

बाद में स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से टॉर्च की रोशनी कर रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू में युवक गोपाराम पुत्र गणेशाराम भील को कुएं में उतारा, जिसने अंदर पहुंच कर व्यक्ति को रस्सी से बांधा और बाहर निकला। जिसे निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां पर डॉक्टर भीमनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में टीम ने उपचार शुरू किया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मृतक की पहचान सायला निवासी वेलाराम पुत्र जयंतीलाल सरगरा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।