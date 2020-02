DGP का बड़ा खुलासा, नेट प्रतिबंध के बाद भी पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में हैं आतंकी, अपना रहे विशेष तकनीक

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाकर आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश में लगे प्रशासन को बड़ा झटका लगा जब इस बात का खुलासा हुआ कि आतंकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपना हित साध रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक (DGP) दिलबाग सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया कि कश्मीर में आतंकी वीपीएन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जम्मू के नगरोटा में हुई मुठभेड़ में ट्रक चालक ने पहले मुठभेड़ की तस्वीर क्लिक की और इसे सबूत के तौर पर पाकिस्तान भेजकर खुद के पकड़े जाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि आतंकियों के साथ गिरफ्तार ट्रक ड्राईवर से पूछताछ में इस राज से पर्दा उठा।

J&K DGP Dilbag Singh:There are reports that VPN is being misused here.For example, the truck driver (involved in Bann toll plaza encounter on Jan 31)first clicked photograph of encounter&sent it to Pak as an evidence that they have been intercepted. Such use&misuse is happening. pic.twitter.com/6rldhiHRkj