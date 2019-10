प्रतिबंधों के बीच कश्मीरियों को हुआ BSNL से प्यार!, पोस्टपेड सेवा बहाली के बाद भी लैंडलाइन हुए जरूरी

(श्रीनगर): कश्मीर घाटी में 71 दिनों के बाद सोमवार को पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन सेवा शुरू कर दी गई। इससे करीब 40 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को रहत मिली। लेकिन घाटी में लगे प्रतिबंधों की वजह से कश्मीर में BSNL लैंडलाइन फोन की पहुंच काफी बढ़ी है। लोगों का कहना है कि पोस्टपेड सेवा भले ही शुरू हो गई है लेकिन लैंडलाइन का उपयोग करते रहेंगे। इसके पीछे अहम कारण यह है कि...

Postpaid mobile services restored in the remaining parts of Jammu & Kashmir. Visuals from Srinagar. pic.twitter.com/ncm3NJD1b6