Video: गोलियों के बीच सरेंडर के लिए कहते रहे जवान, कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर

श्रीनगर: एक तरफ जहां देश कोरोना वायरस की महामारी से निजात पाने में जुटा है वहीं दहशतगर्द घाटी को दहलाने की फिराक में हैं। भारतीय सुरक्षाबलों के जवान आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। इसी दिशा में कदम उठाते हुए सुरक्षाबलों ने कुलगाम जिले में शनिवार को दो आतंकी मार गिराए।

Update.Both terrorists neutralised in the on going operation at #Wampora #Kulgam . https://t.co/rAVgpNW6u2

अंतिम समय तक समझाते रहे जवान...

Repeated appeals made to the terrorists to surrender. #ChinarCorps reaffirms its commitment to make all out efforts to misguided youth to abandon #TerrorGroups & return to the mainstream. #TerrorismFreeKashmir #JihadNahiJahalat @adgpi @NorthernComd_IA pic.twitter.com/CMJVyrgPTl