जांजगीर चंपा

जाको राखे साइएं मार सके न कोय… 20 लाख लूटकर मैनपाट की खाई में फेंका, मौत को मात देकर ऐसे बचा युवक

Crime News: कर्मचारी की आंख में मिर्ची पाउडर छिडक़कर 20 लाख रुपए लूट एवं अपहरण करने के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने किया है।

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Jan 17, 2026

जांजगीर-चांपा में 20 लाख की लूट मामला सुलझा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जांजगीर-चांपा में 20 लाख की लूट मामला सुलझा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: कर्मचारी की आंख में मिर्ची पाउडर छिडक़कर 20 लाख रुपए लूट एवं अपहरण करने के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। बदमाशों ने कर्मचारी का अपहरण कर करीब 200 किमी दूर मैनपॉट के गहरी खाई में धक्का दे दिया। फिर मर गया समझकर वापस लौट गए। लेकिन पीड़ित को खाई में एक पेड़ मिल गया। जिसके सहारे पूरे रातभर लटका रहा। सुबह मालिक को इसकी सूचना दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। साथ 14 लाख रुपए बरामद किया गया है।

एसपी विजय कमार पांडेय ने शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी हरीश देवांगन निवासी चांपा ने चाम्पा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मेसर्स अरविंद इंडस्ट्रीज चाम्पा में 4-5 सालों से सुपरवाईजर का काम करता है। इसके अलावा वह कैश कलेक्शन के लिए अलग-अलग जगह जाते रहता है।

इसी दौरान 9 जनवरी की सुबह 10.30 बजे हरीश देवांगन कंपनी की राशि कलेक्शन के लिए मोटर साइकिल से सक्ती के लिए निकला था। करीब 20 लाख 18 हजार 700 रुपए को एकत्रकर वापस चाम्पा की ओर आ रहा था। रास्ते में दोपहर करीब 3.30 बजे ग्राम कोसमंदा मेन रोड तालाब के पास पहुंचा था, उसी समय काले रंग की कार आखिरी दो नंबर पर कागज चिपका हुआ था। उसी कार में सवार व्यक्तियों ने हरीश की आंख में मिर्च पाउडर छिडक़ दिए।

वह आंख को साफ करने लगा। इसी समय तीन व्यक्ति कार से उतरकर बैग को छीन रहे थे, तब यह शोर मचाने लगा और छीनने से मना करने लगा, तब तीनों व्यक्तियों द्वारा जबरन पकडक़र कार के अंदर बिठा दिए। मारपीट करते हुए रात करीब 9 बजे मैनपाट सेल्फी पाइंट के पास ले जाकर हरीश को धक्का देकर गिरा दिए। हरीश रात भर खाई में पेड़ के सहारे फंसा हुआ था, सुबह हुई तो पेड़, पत्थर के सहारे रोड पर आया, लिफ्ट के माध्यम से कापू पहुंचकर एक कम्प्यूटर दुकान से मोबाईल मांगकर घटना की सूचना अपने ऑफिस में दी।

दूसरे दिन पुलिस स्टाफ आए और हरीश को लेकर मैनपाट गए, जहां पुलिस वाले को घटना के बारे में बताकर आरोपियों द्वारा धक्का दिया था, उस स्थान को बताया। रातभर एक पेड़ के सहारे मौत को मात देकर वापस लौटा था। इससे वह बहुत डर गया था। 300 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। आरोपियों के मेमोरेण्डम के आधार पर लूट की रकम में से 13 लाख 75 हजार एवं घटना में प्रयुक्त कार, चाकू, बेसबाल स्टिक एवं 5 नग मोबाईल को बरामद किया गया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी फरार है।

पैसा कमाने के लिए रची लूट की साजिश

वाहन मालिक अमीर मिरी ने बताया कि अपने साथी योगेश रात्रे, जमुना सेवायक, महेश्वर दिवाकर एवं एक अन्य साथी के साथ मिलकर करीब दो माह पूर्व पैसा कमाने की योजना बना रहे थे। तब योगेश रात्रे ने बताया कि अरविंद इंडस्ट्रीज का सुपरवाईजर हरीश देवांगन समय-समय पर सक्ती की ओर से कंपनी का पैसा कलेक्शन कर आता है। सुपरवाईजर हरीश की फोटो और पैसा लेकर आने का समय बताउंगा, उस समय तुम लोग पैसा लूट लेना, एक दिन और पीछा किए थे, उस दिन उनकी प्लानिंग फेल हो गई।

फिर 9 जनवरी को 12 बजे योगेश रात्रे ने बताया कि आज हरीश पैसा लेकर सक्ती से आएगा, तब कार में जमुना, महेश्वर एवं एक अन्य साथी को बिठाकर जेठा टोल प्लाजा के पास गया। हरीश का निकलने का इंतजार कर रहे थे, लगभग 2.30 बजे हरीश मोटर साइकिल में निकला तो हम लोग पीछा करते हुए कोसमंदा तालाब के पास गाड़ी से योजना के अनुसार उसके आंख में मिर्ची पाउडर छिड़कर पैसों से भरा बेग लूट रहे थे। चिल्लाने पर उसे बैग सहित गाड़ी में उसे बिठाकर मैनपाट ले गए। जहां बैग को छीनकर खाई में धक्का देकर गिरा दिए। हरीश को मरा समझकर सभी वापस लौट आए। लूट की पैसा आपस में बांट लिए।

आरोपी तक ऐसे पहुंची पुलिस

प्रार्थी हरीश देवांगन बहुत डरा हुआ था, इसलिए शुरूआत में स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। बाद में पहरिया में पेट्रोल भरवाने की बात बताई। पुलिस ने पहरिया पेट्रोल पंप में सीसीटीवी खंगाली। जहां से पुलिस को पहला क्लू मिला। जिसमें एक संदिग्ध वाहन घटना स्थल से निकलकर पिसौद, चाम्पा, पहरिया, बलौदा होते हुए कोरबा की ओर जाती हुई दिखी। आधे अधूरे नंबर का सही आंकलन एवं अनुभव आधारित ज्ञान के आधार पर पहचान किया गया एवं कार के वर्तमान मालिक की जानकारी ली गई।

जो बिरगहनी चाम्पा निवासी अमीर मिरी का होना पता चला। वाहन मालिक के संबंध में पता करने पर पूर्व में भी चोरी जैसे मामलों में संलिप्त होने जेल जाना पता चला। जिससे यकीन हो गया कि आरोपियों द्वारा वारदात को अंजाम इसी वाहन में दिया गया।

पेड़ में लटकते समय भगवान को 10 नारियल बदे

जाको राखे साइएं मार सके न कोय… यह कहावत एक बार फिर एक हादसे के दौरान सच साबित हुई है। हरीश को मैनपाट के सेल्फी पाइंट में जब बदमाशों ने गहरी खाई फेंक दिए तो वह एक पेड़ में जा लटका। रातभर वह एक पेड़ के सहारे लटका रहा। इस दौरान वह भगवान से लगातार प्रार्थना करते रहा। साथ ही वह बचा लो भगवान, बच जाने के बाद 10 नारियल एक साथ बद तक डाले। इसके बाद शायद ईश्वरी चमत्कार हुआ और हरीश सकुशल मौत को मात देकर वापस लौट आया।

ये आरोपी गिरफ्तार

  • योगेश रात्रे उर्फ छोटे पिता नरसिंग रात्रे उम्र 32 साल निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर।
  • अमीर मिरी उर्फ भोलू पिता मनोज मिरी उम्र 25 साल निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर।
  • जमुना सेवायक पिता गणेश सेवायक उम्र 25 साल निवासी चरणनगर चाम्पा थाना चाम्पा।
  • महेश्वर दिवाकर उर्फ छोटे दाउ पिता कांशीराम दिवाकर उम्र 19 साल निवासी चरणनगर चाम्पा।

Published on:

17 Jan 2026 04:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जाको राखे साइएं मार सके न कोय… 20 लाख लूटकर मैनपाट की खाई में फेंका, मौत को मात देकर ऐसे बचा युवक

