जाको राखे साइएं मार सके न कोय… 20 लाख लूटकर मैनपाट की खाई में फेंका, मौत को मात देकर ऐसे बचा युवक

फिर 9 जनवरी को 12 बजे योगेश रात्रे ने बताया कि आज हरीश पैसा लेकर सक्ती से आएगा, तब कार में जमुना, महेश्वर एवं एक अन्य साथी को बिठाकर जेठा टोल प्लाजा के पास गया। हरीश का निकलने का इंतजार कर रहे थे, लगभग 2.30 बजे हरीश मोटर साइकिल में निकला तो हम लोग पीछा करते हुए कोसमंदा तालाब के पास गाड़ी से योजना के अनुसार उसके आंख में मिर्ची पाउडर छिड़कर पैसों से भरा बेग लूट रहे थे। चिल्लाने पर उसे बैग सहित गाड़ी में उसे बिठाकर मैनपाट ले गए। जहां बैग को छीनकर खाई में धक्का देकर गिरा दिए। हरीश को मरा समझकर सभी वापस लौट आए। लूट की पैसा आपस में बांट लिए।