40 लाख का बीमा क्लेम पाने रची मौत की झूठी कहानी, नदी में बह जाने का बनाया बहाना… ऐसे खुली पोल

पुलिस के अनुसार 19 अगस्त को गुम इसान के पिता तिलक राम श्रीवास निवासी तनौद थाना शिवरीनारायण द्वारा थाना पामगढ़ पुलिस को सूचना दी कि इसके छोटे पुत्र कौशल श्रीवास उर्फ मोनू 21 जो बिना बिताए घर से शाम करीबन 7 बजे अपनी बाइक से घूमकर आता हूं कहकर अपने मां के मोबाईल को भी लेकर निकला था। जो रात्रि करीब 9 बजे गुम इंसान के भाई जागेश्वर श्रीवास को सूचना मिली कि तुम्हारे घर का मोटर सायकल एवं मोबाईल फोन शिवनाथ नदी के पूल पैसर घाट में मिला है। सायबर सेल द्वारा सभी तकनीकी संसाधन का उपयोग कर गुम इंसान की पतासाजी कर रही थी।