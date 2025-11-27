CG News: एक साथ जली 5 चिताएं, दोस्त की शादी में गया था सेना का जवान, घर वापस लौटा उसका शव

इस करण दो महीने की छुट्टी में गांव आया हुआ था। इसी दौरान मोहल्ले में दोस्त के बारात से वापस लौटते समय राजेन्द्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह खबर सुनकर पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। परिजनों सहित पूरे नवागढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और पति की मौत हो गई। ओडिशा पासिंग ट्रक के मालिक का पता चला है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। ट्रक चालक बिहार के छपरा जिला गोरखा थाना के गांव मूडा निवासी अजीत पिता हरिंदर राय (23 ) घटनास्थल से फरार हो गया था। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की जांच की जा रही है।