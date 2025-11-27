CG News: एक साथ जली 5 चिताएं, दोस्त की शादी में गया था सेना का जवान, घर वापस लौटा उसका शव

एक साथ जली 5 चिताएं (Photo Patrika)
CG News: जिला मुख्यालय से लगे गांव सुकली के पास नेशनल हाइवे में मंगलवार की रात हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र के लोगों का दिल दहला दिया। अपनी शादी के 7 दिन बाद मोहल्ले के शादी में सेना का जवान गया हुआ था। लेकिन घर वापस उसका लाश लौटा। खबर सुनकर हाथ की मेहंदी नहीं छूटी पत्नी की जमीन तले आसमान खिसक गई। वह बेहोश हो चुकी थी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। बारात से लौट रही स्कॉर्पियो व खाली ट्रक की टक्कर में 2 आर्मी जवान सहित 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आगे की जांच पुलिस कर रही है।
मंगलवार की रात जिले के सुकली के पास हाइवे में हुए भयानक सड़क हादसे ने 5 परिवारों का हंसता खेलता चिराग बुझा दिया। इससें दो सेना के जवान सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नवागढ़ के 8 लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर मंगलवार की रात करीब 12.30 बजे पंतोरा से लौट रहे थे। स्कार्पियो सुकली गांव से नेशनल हाइवे 49 पार कर रही थी। इसी दौरान हाइवे मेें तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कार्पियो को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त मारी की स्कार्पियो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कार की सभी एयर बैग खुल गया। भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो के अंदर ही दबने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रास्ते में एक युवक की भी मौत हो गई। बाकी ३ घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। मृतकों में 2 भारतीय सेना के जवान शामिल हैं। जिसमें राजेंद्र कश्यप श्रीनगर (जम्मू.कश्मीर) में पदस्थ था। राजेन्द्र का 18 नवंबर को ही शादी हुई थी।
इस करण दो महीने की छुट्टी में गांव आया हुआ था। इसी दौरान मोहल्ले में दोस्त के बारात से वापस लौटते समय राजेन्द्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह खबर सुनकर पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। परिजनों सहित पूरे नवागढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और पति की मौत हो गई। ओडिशा पासिंग ट्रक के मालिक का पता चला है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। ट्रक चालक बिहार के छपरा जिला गोरखा थाना के गांव मूडा निवासी अजीत पिता हरिंदर राय (23 ) घटनास्थल से फरार हो गया था। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की जांच की जा रही है।
इस भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशी को मातम में बदल दी। हादसे में नवागढ़ के एक ही मोहल्ले के 5 लोगों की मौत हो गई। एक साथ नगर पंचायत नवागढ़ में 5 लोगों की अर्थी निकली। अंतिम संस्कार में शामिल होने भीड़ उमड़ पड़ी। नवागढ़ क्षेत्र में मातम पसरा गया। 5 लोगों में सभी युवा ही थे। सभी ने नम आंखों से विदाई दी।
इस भीषण सड़क हादसे के बाद जिले में हर तरह सन्नाटा छाया हुआ है। जिला प्रशासन भी सकते में आए गए। हादसे के बाद सभी मृतकों का शव जिला अस्पताल लाया गया। जहां परिजनों की भीड़ लग गई। इसके बाद तत्काल कलेक्टर जन्मेजय महोबे पूरी टीम के साथ पहुंचे। साथ ही एसपी विजय पांडेय भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। बकायदा उनका जल्दी पीएम कराया गया।
इसके बाद चाक-चौबंद व्यवस्था के तहत अलग-अलग एंबुलेंस में सभी का शव घर भिजवाया गया। इस दौरान स्वयं कलेक्टर जन्मेजय महोबे एंबुलेंस का दरवाजा खोलकर परिजनों को बैठाते रहे। साथ ही हर पल क्या स्थिति है, एडीएम से खबर लेते रहे। दो से तीन घंटे तक जब तक सभी शव जिला अस्पताल से रवाना हो गया, तब तक दोनों अफसर रूके रहे। पहली बार कोई ऐसा कलेक्टर व एसपी देखे गए, जिन्होंने दुख की घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाया। कलेक्टर व एसपी की इस सराहनीय कार्य का पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा।
पेंड्री चौक सुकली के पास दुखद सड़क हादसा मंगलवार की रात हुआ है। स्कार्पियो व ट्रक की टक्कर से 5 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा पासिंग ट्रक को जब्त किया गया है। चालक मौके से फरार हो गया था। जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। दो सेना के जवानों की सेना के प्रोटोकाल के तहत अंतिम संस्कार किया गया।
विजय पांडेय, एसपी जांजगीर-चांपा
बुधवार की सुबह पीएम होने के बाद सभी शव एक साथ नवागढ़ शांति नगर स्थित घर भेजा गया। इसके बाद नगर के श्मशान घाट में एक साथ ५ चिताएं जली। इसको देखकर सदमे में एक बुजुर्ग तिहारू राम देवांगन सदमे में आ गया। श्मशान घाट से अचानक सिर दर्द होने की वजह से घर वापस गया। जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
सेना के जवान राजेन्द्र कश्यप शादी के लिए २ माह की छुट्टी लेकर गांव पहुंचा था। दूसरा सेना का जवान पोमेश्वर जलतारे सिक्किम में पदस्थ था। पोमेश्वर का 3 साल का एक बेटा है। 12 नवंबर को एक माह की छुट्टी पर घर आया हुआ था। दोनों जवानों का अंतिम संस्कार सेना के प्रोटोकॉल के तहत ससम्मान से किया गया। उन्हें तिरंगे झंडे में सलामी दी गई। अंतिम संस्कार में पूरा नगर पंचायत से बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी।
