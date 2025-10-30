ACB की बड़ी कार्रवाई! SDM ऑफिस में रिश्वत लेते धरे गए पटवारी और ऑपरेटर

आज, 30 अक्टूबर 2025 को योजना के अनुसार किसान को चिन्हित रिश्वत राशि 1,80,000 रुपए देकर भेजा गया। जैसे ही आरोपी अमीन पटवारी बिहारी सिंह ने रकम हाथ में ली, एसीबी बिलासपुर की टीम ने डीएसपी के नेतृत्व में दोनों आरोपियों—बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन— को रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने मौके से पूरी रिश्वत राशि बरामद की। अचानक हुई इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया।